CorSera - Cutrone cuore Milan, entra e stende la Sampdoria: rossoneri ai quarti, può essere la svolta

Provvidenza. O meglio, talento. Ancora una volta, ci ha pensato Cutrone a togliere le castagne dal fuoco. Come evidenzia il Corriere della Sera, tutti si aspettavo segnali dagli attesissimi Paquetà e Higuain (entrambi comunque positivi), invece è stato ancora una volta il subentrante Cutrone a levare il Milan dai guai, stendendo una Samp brillante ma imprecisa con una strepitosa doppietta nei tempi supplementari.

SVOLTA - Ai quarti, dunque, ci vanno i rossoneri, che ora se la giocheranno con la vincente di Napoli-Sassuolo. Nel dicembre di un anno fa, Patrick decise il derby, sempre in Coppa Italia e sempre ai supplementari. Quella fu la partita della svolta, chissà non lo sia anche questa. Di certo - osserva il CorSera - non c’era modo migliore per preparare la trasferta in Arabia Saudita, dove mercoledì Gattuso e i suoi cercheranno di togliere la Supercoppa alla Juve.

REINA SUPER - Splendidi i due gol del giovane bomber milanista. Il primo di piattone sinistro su cross al bacio di Conti, uno che al Milan è mancato più di quanto si possa pensare. Sempre di piatto il bis - stavolta su lancio illuminante di Calhanoglu - ma di destro in pallonetto, subito dopo l’ennesimo strepitoso intervento di Pepe Reina, l’altro uomo decisivo della serata. Almeno quattro gli interventi salva-Milan effettuati dallo spagnolo.