CorSera - Il Milan cresce, ma non basta: la crisi resta aperta. E la classifica è da paura

È mancato il guizzo, forse il coraggio di provare a vincerla. E alla fine è arrivato un brodino. Che può starci, certamente, ma che non cambia le cose. In questa situazione complicata, infatti, il pareggio - come evidenzia il Corriere della Sera - somiglia più a una sconfitta. E il discorso, ovviamente, vale sia per il Milan che (soprattutto) per il Napoli.

NON BASTA - Il punticino ottenuto in rimonta va leggermente meglio ai rossoneri, che dimostrano di avere più energia dei rivali e confermano la crescita sul piano del gioco. Inoltre, per la prima volta in questa stagione la squadra di Pioli non perde contro una big. Insomma, l’atteggiamento - come ha giustamente sottolineato l’allenatore nel dopo-partita - è stato quello giusto. Ma servirebbe di più. E servirebbe un centravanti diverso da Piatek.

CRISI APERTA - Il pari frena l’emorragia di sconfitte, ma la classifica resta da paura: 14 punti in 13 giornate di campionato come mai era successo nell’era dei tre punti. Ora Pioli è atteso da due delicate trasferte (Parma e Bologna), ma stavolta non può davvero permettersi di sbagliare. La crisi, dunque, resta aperta, tanto per il Milan quanto che per il Napoli.