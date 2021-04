CorSera - Milan, è l’ora della verità: 10 partite per lo sprint Champions, adesso bisogna accelerare

Si ricomincia. E sarà una lunga, lunghissima volata. Dieci partite per uno sprint che vale non solo la stagione, ma un pezzo di futuro. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, per il Milan è l’ora della verità. Lo scudetto resta un sogno, l’obiettivo concreto è un altro: il ritorno in Champions League.

PRESSIONE - Al club rossonero servono i 50 milioni che l’approdo alla competizione europea porta in dote. Ma il Milan, soprattutto, vuole riacquisire quello status di grande che da ormai troppi anni ha smarrito. L’avversario di oggi, la Sampdoria di Ranieri, è di quelli ostici, ma in caso di vittoria Ibra e compagni potrebbero mettere un po’ di pressione sulle concorrenti che giocheranno nel corso della giornata. L’occasione, dunque, è ghiotta.

ACCELERARE - Samp oggi, poi Parma, Genoa e Sassuolo prima dello scontro diretto in casa in casa della Lazio: se c’è un momento ideale per accelerare, osserva il Corriere, è questo. L’ora della verità, dicevamo: da qui a maggio il Milan si gioca tutto, il futuro rossonero passa dal presente.