CorSera - Milan, ecco Piatek: in testa ha solo il gol. "Kris" resta una scommessa, ma la stoffa c’è

"Sono nato pronto". Krzysztof Piatek (Kris, come a Milanello lo chiamano già tutti) ha le idee chiare e un carattere niente male. Come riporta il Correre della Sera, il centravanti polacco, che ieri si è presentato ai suoi nuovi tifosi, parla come gioca: dritto negli occhi, dritto alla porta.

SICUREZZA - Poche parole, sorrisi quanto basta, in testa soltanto il gol, la porta come obiettivo unico e finale: prima ci si arriva, meglio è. L’ex Genoa ha messo in bella mostra la sua personalità, rispondendo colpo su colpo alle domande dei giornalisti presenti a Milanello. In rossonero indosserà la maglia numero diciannove e non la nove, quella maledetta che porta male a chi l’ha portata da Inzaghi in poi. Ma è stato il club a dire no, fosse stato per lui l’avrebbe presa eccome.

SCOMMESSA - Insomma, Piatek non teme le sfide. Un po’ come Leonardo. Il polacco resta una scommessa, questo è chiaro, ma allo stesso tempo era - senza dubbio - una delle migliori soluzioni possibili sul mercato, se non la migliore in assoluto. Kris ha ancora tutto da dimostrare, ma la stoffa c’è. Indiscutibile, come il margine di crescita. È lui il successore di quel Pipita che non ha lasciato rimpianti, ma solo delusione.