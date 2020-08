CorSera - Milan-Ibra, stavolta ci siamo davvero: due proposte in mano a Zlatan, a lui la scelta

Questa volta siamo davvero vicini all'accordo tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo di contratto dell'attaccante svedese che quindi continuerà ad indossare la maglia rossonera per un altro anno. La firma non c'è ancora, ma dovrebbe arrivare a brevissimo visto che il lavoro di mediazione degli ultimi giorni sta finalmente dando i risultati sperati. L'ottimismo e la fiducia non sono mai mancate in via Aldo Rossi, anche se il club milanista continua a predicare calma e cautela.

DUE PROPOSTE - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che i prossimi due giorni saranno decisivi e che Ibra ha in mano due proposte del Milan: la prima ha una parte fissa più grande, mentre nell'altra è la parte variabile, cioè i bonus, ad incidere maggiormente. Toccherà a Zlatan scegliere quella che preferisce, ma la sensazione è che la prima è quella che per ora si avvicina di più alle sue richieste. Nella giornata di ieri, ci sono stati nuovi contatti e nuovi passi avanti, oggi le parti si risentiranno e la speranza è di arrivare finalmente alla tanto attesa fumata bianca.

META' STRADA - L'accordo tra il Milan e Ibrahimovic dovrebbe chiudersi intorno ai 6,5 milioni di euro, vale a dire a metà strada tra la richiesta da 7 milioni dello svedese e l'offerta iniziale del Diavolo da 6 milioni. Ieri Paolo Maldini, dt del club di via Aldo Rossi, ha dichiarato di avere delle alternative, ma la priorità dei rossoneri è sempre stato Zlatan. Nelle ultime ore sono stati fatti dei passi avanti concreti e ora la firma dell'attaccante svedese è davvero sempre più vicina.