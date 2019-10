CorSera - Milan, il regalo per Pioli: una vittoria convincente per riaccendere la luce. Serve la svolta

Comincia ufficialmente l’era Pioli. Nel giorno del suo compleanno (oggi compie 54 anni), il neo tecnico rossonero chiede alla sua squadra di fargli lo stesso regalo che vorrebbero i 50mila tifosi che arriveranno a San Siro per la gara con il Lecce, più gli altri svariati milioni in giro per il pianeta: battere il Lecce, magari in maniera convincente.

SVOLTA IMMEDIATA - Come evidenzia l’edizione odierna del Corriere della Sera, l’obiettivo, o meglio, la speranza è quella di riaccendere la luce dopo le sette giornate di buio pesto Giampaolo in panchina. Pioli sa di non avere molto tempo. E quindi di non poterne perdere altro. Serve una svolta, una vittoria piena, una reazione concreta che possa finalmente trascinare San Siro.

ACCELERARE - A proposito del Meazza, il Milan giocherà tre delle prossime quattro partite in casa: le avversarie saranno Lecce (stasera), Spal e Lazio, intervallate dalla trasferta all’Olimpico con la Roma. Insomma, bisogna provare a sfruttare "l’effetto San Siro". Se c’è un momento per accelerare, è proprio questo. Anche perché poi, prima della sosta di novembre, sarà l’ora di Juventus e Napoli in serie.