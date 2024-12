CorSera - Milan, l'obiettivo in Champions è semplice: vincerle tutte per arrivare tra le prime otto

Stella Rossa stasera, Girona il 22 gennaio e Dinamo Zagabria il 29 gennaio: sono questi gli ultimi tre impegni del Milan nella fase campionato di Champions League e i rossoneri hanno un obiettivo piuttosto "semplice", cioè vincerle tutte e tre e chiudere così tra le prime otto della classifica, così da andare direttamente agli ottavi senza passare dai playoff. Si può fare.

IL PRIMO PASSO - Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che la squadra di Paulo Fonseca deve subito mettersi alle spalle la sconfitta in campionato in casa dell'Atalanta di pochi giorni fa e concentrarsi sulla sfida di questa sera a San Siro contro la Stella Rossa, un avversario sicuramente alla portata del Milan che però non va sottovalutato. E' il primo passo nella strada verso le prime otto posizioni della classifica: "Obiettivo top 8 in Champions? Penso che la cosa più importante sia vincere la prossima, ma non posso dire che non pensiamo a questa possibilità. Ma se non vinciamo la prossima sarà difficile. Pensiamo alla prossima e poi penseremo alle altre" le parole di ieri in conferenza stampa del tecnico portoghese.

GIOCA LOFTUS - Contro i serbi, oltre ai soliti Bennacer, Florenzi e Jovic, non ci saranno nemmeno Noah Okafor (lombosciatalgia) e soprattutto Christian Pulisic. Uno dei temi degli ultimi giorni era chi avrebbe sostituito l'americano sulla trequarti e la risposta è arrivata sempre in conferenza stampa: Fonseca ha infatti annunciato che come trequartista alle spalle di Alvaro Morata giocherà Ruben Loftus-Cheek. Per il resto ci saranno i soliti, con un sola novità in difesa, vale a dire Davide Calabria come terzino destro al posto di Emerson Royal.