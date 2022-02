CorSera - Milan, mezzogiorno e mezzo di fuoco con la Samp: ora bisogna provare a scappare

Non è un "dentro o fuori", non può esserlo alla 25esima giornata in un torneo così incerto e aperto. Ma è una grande occasione. Perché il calendario ha un peso e quello del Milan, dopo le recenti sfide al cardiopalma, ora è un pizzico più semplice, anche se da prendere con le molle, visti gli scivoloni rimediati nelle sfide contro le medio-piccole.

Avversario da non sottovalutare

Dopo Napoli e Inter, che ieri si sono date battaglia al "Maradona" ma senza superarsi, oggi tocca alla squadra di Pioli, che, in colpo solo, potrebbe superare le due rivali e assestarsi in testa alla classifica. Come sottolinea il Corriere della Sera, sarà un mezzogiorno (e mezzo) di fuoco, in un San Siro sold-out. Non sarà facile: basta dare un’occhiata agli ultimi precedenti in casa contro la Sampdoria per avere quantomeno un sussulto allo stomaco. Insomma, servirà il miglior Milan per avere la meglio di un avversario che ha un estremo bisogno di punti salvezza.

È il momento di accelerare

Le motivazioni avranno un ruolo chiave, e quelle dei rossoneri non possono certo essere scarse. Lo scudetto non è un obbligo per il giovane Diavolo, questo è vero, ma Tomori e compagni si sono guadagnati il diritto-dovere di provarci. Lo snodo, dunque, è di quelli fondamentali. E qui torna in ballo il sopracitato calendario. Oggi la Samp, poi Salernitana e Udinese prima dello spareggio col Napoli, che anticiperà un altro trittico "alla portata" con Empoli, Cagliari e Bologna: se c’è un momento buono per provare a scappare è proprio questo.