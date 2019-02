CorSera - Milan perfetto, 4° posto puntellato e -1 dall’Inter: il mercato invernale lancia in orbita i rossoneri

Il Milan c’è. E stavolta ha anche superato l’esame di maturità. Merito soprattutto di Piatek, che oscura il collega-rivale Zapata, ammutolisce lo stadio Atalantino con una doppietta da urlo e prende per mano i suoi nella notte più complicata. I rossoneri puntellano il quarto posto e si portano a una sola lunghezza dall’Inter, quando al derby manca solo un mese.

MERCATO SUPER - È vero che i cugini oggi possono allungare nuovamente con la Samp a San Siro, ma il calendario del Milan da qui alla stracittadina - osserva il Corriere della Sera in edicola stamane - è tutt’altro che impossibile. Rino Gattuso supera Gasperini per la prima volta, con Leonardo che se la gode in tribuna: il mercato di gennaio lancia in orbita il Diavolo.

ROBUSTEZZA - La difesa tiene bene, l’attacco è letale, il centrocampo tosto. E la classifica sorride a una squadra pronta a tornare nell’Europa che conta 5 anni dopo l’ultima volta. La gara di Bergamo conferma la ritrovata robustezza di un Milan - con la stessa formazione per la terza volta di fila - sempre sul pezzo, capace anche di soffrire. La caccia all’Inter è cominciata.