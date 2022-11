CorSera - Milan, vittoria nel recupero: rossoneri a -8 dal Napoli, ma servirà un’altra squadra per tentare la rimonta

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Un autogol di Milenkovic nel recupero del secondo tempo regala al Milan una vittoria importantissima contro la Fiorentina per vari motivi: innanzitutto per la classifica in quanto permette al Diavolo di restare in scia al Napoli, e poi anche per il morale perchè con questo successo la squadra di Stefano Pioli potrà vivere il prossimo mese e mezzo senza partite ufficiali con maggiore serenità.

SOSTA BENEDETTA - Come riporta stamattina il Corriere della Sera, la sosta arriva al momento giusto perchè nelle ultime settimane si è visto un Milan con meno energie e certamente più stanco che ha faticato parecchio in tutte le partite. I rossoneri hanno confermato con la vittoria di ieri sera a San Siro contro i viola il secondo posto in classifica, a -8 dal Napoli: il Diavolo crede nelle rimonta, ma servirà un'altra squadra nel 2023 perchè quella vista nelle ultime settimane non può bastare (servirà chiaramente anche ad un rallentamento della formazione di Spalletti).

CHE CARATTERE - La vittoria in extremis contro la Fiorentina conferma ancora una volta il grande carattere del gruppo di Pioli che non molla mai e ci crede sempre fino all'ultimo minuto delle partite nonostante una stanchezza generale piuttosto evidente. Ora la sosta servirà per ricaricare le pile e per preparare la seconda parte di stagione in cui il Diavolo si giocherà ben quattro competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Ma per festeggiare qualcosa c'è bisogno di ritrovare il vero Milan.