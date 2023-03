CorSera - Obiettivo quarti dopo 11 anni. Milan, niente calcoli stasera: provare a vincere e non gestire il vantaggio

Sono ben 11 anni che il Milan non raggiunge i quarti di finale di Champions League. Stasera a Londra in casa del Tottenham, i rossoneri hanno la grande occasione di tornare tra le migliori otto squadre d'Europa: si riparte dall1-0 dell'andata, ma è fondamentale che il Diavolo non faccia calcoli e provi a vincere anche stasera perchè cerare di gestire il vantaggio potrebbe essere una delle cose peggiori da fare.

NIENTE CALCOLI - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il Milan non deve assolutamente pensare solo a difendere il successo di misura di San Siro perchè si sa che in Champions vince solo chi prova a vincere. Sarebbe un grave errore, anche perchè sarà tutta un'altra partita rispetto all'andata grazie anche al clima infuocato che il Diavolo troverà stasera nel nuovissimo e modernissimo stadio del Tottenham.

PRESTAZIONE DA MILAN - Pioli e la squadra sanno benissimo che non devono scendere in campo per gestire il vantaggio dell'andata, anzi servirà una grande prestazione per strappare il pass per i quarti: "Il Milan e dobbiamo affrontare questa partita da campioni d’Italia" le parole molto significative pronunciate ieri in conferenza stampa da Rade Krunic. Sia Olivier Giroud che Brahim Diaz sono recuperati e dovrebbero giocare entrambi dal primo minuto. Stasera ci sarà poi anche il ritorno in Champions di Mike Maignan, anche se ancora una volta gli occhi saranno tutti su Rafael Leao che dovrà trascinare il Milan tra le migliori otto squadre d'Europa.