CorSera - Rabbia Milan, le parole di Maldini hanno fatto rumore: ma niente stop per Marchetti e Guida

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La rabbia non passa. Il Milan, dopo l’ennesimo torto subito, si sente giustamente penalizzato. Sono tre gli episodi che hanno mandato su tutte le furie i rossoneri: il gol annullato a Kessie contro il Napoli per un cervellotico fuorigioco di Giroud, la rete del 2-1 negata a Messias con lo Spezia e l’evidente tocco di mano di Udogie che ha regalato all’Udinese il pareggio. Errori costati la bellezza di 6 punti.

Ora il Milan alza la voce

Dopo l’ultima svista, però, il Milan non rimasto in silenzio. Stavolta si è esposto anche Paolo Maldini, il quale ha esternato tutto il suo malcontento per una direzione di gara, quella di Marchetti, più che discutibile. E come riporta il Corriere della Sera, quel “basta arbitri esordienti, siamo i primi in classifica”, pensiero esternato proprio dal d.t. milanista, ha fatto rumore. L’obiettivo del club non è quello di criticare tanto per farlo, ma aprire un dialogo costruttivo per migliorare la situazione. Perché il VAR così come viene utilizzato - a volte troppo e a volte troppo poco o addirittura niente come l’altra sera - non funziona.

Arbitri irritati con Maldini

Stando a quanto riferito dal Corriere, però, i vertici arbitrali non hanno preso bene lo sfogo di Maldini e definiscono “sorprendente” l’attacco al progetto giovani che - sottolinea l’Aia - non è una scelta ma una necessità. La performance di Marchetti, ovviamente, non è piaciuta al designatore Rocchi, ma il fischietto di Ostia non verrà fermato. Così come non verrà stoppato Guida, che era al Var e ha spiegato che le immagini non garantivano con certezza assoluta il tocco di braccio di Udogie. In realtà, l’irregolarità era evidentissima.