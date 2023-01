CorSera - Sprofondo Milan: la crisi è sempre più profonda. Dov'è finita la squadra dell'anno scorso?

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi sperava che a Roma contro la Lazio potesse avvenire la rinascita del Milan si è dovuto ricredere dopo appena 4 minuti, vale a dire il tempo che ha impiegato Milinkovic-Savic a portare avanti i biancocelesti. Da lì si è capito subito che sarebbe stata un'altra notte deludente per il Diavolo.

CRISI PROFONDA - Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, il Milan è in caduta libera e la crisi è sempre più profonda. Per la squadra di Stefano Pioli è un gennaio da dimenticare: prima l'eliminazione dalla Coppa Italia, poi la netta sconfitta in Supercoppa e infine in campionato la fuga del Napoli che ora è a +12 sui rossoneri. Ma in questo momento meglio non pensare allo scudetto, la verità è che i rossoneri faranno bene a guardarsi le spalle altrimenti anche il posto Champions rischia di diventare un miraggio.

CROLLO INSPIEGABILE - Il Milan dell'anno scorso non c'è più: zero idee, zero spirito di squadra e tante scelte sbagliate. In passato, questo gruppo ha sempre dimostrato di saper reagire alle difficoltà, cosa che adesso non è più in grado di fare. Il crollo che sta avendo il Diavolo è tanto verticale quanto inspiegabile: cos'è successo nel 2023 a questa squadra? Maldini, Massara e soprattutto Pioli dovranno correre ai ripari e capire in fretta cosa non sta funzionando più, altrimenti la stagione rischia di prendere una piega molto pericolosa.