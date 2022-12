CorSport - Bennacer, grande fiducia per il rinnovo. Un segnale anche a Leao...

MilanNews.it

Il rinnovo di Ismael Bennacer, il cui contratto in essere con il Milan scade nel giugno 2024, è una delle partite extra campo più importanti dei rossoneri in questo periodo. La dirigenza rossonera ha avuto recentemente un incontro con l'entourage dell'algerino, capitanato da Enzo Raiola, che sarebbe stato assolutamente positivo. Ora manca l'ultima spinta.

Che fiducia

Secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere dello Sport attorno alla trattativa tra il Milan e Bennacer si respira oramai grandissima fiducia. Tutto pare essere cominciato quando il mediano rossonero ha voluto salutare il suo ex agente e affidare la procura a Enzo Raiola e la sua squadra. Per molti un gesto che avrebbe allontanato le parti ma che invece si starebbe rivelando l'esatto opposto: infatti Ismael avrebbe l'intenzione di continuare al Milan dove ha titolarità garantita e un percorso che ritiene più ideale alle sue caratteristiche. L'ex agente, invece, aveva aperto dei canali con la Premier League dove sicuramente Bennacer avrebbe guadagnato maggiormente ma dove avrebbe trovato anche minor spazio. Il numero 4 crede nel Milan che gli ha dato tanto ed è convinto che può dargli ancora di più.

Cifre, durata e... Leao

Con l'incontro avvenuto prima di Natale a Casa Milan tra Maldini e Massara ed Enzo Raiola, il club rossonero ha fatto un notevole passo in avanti nei confronti del giocatore arrivandogli a offrire fino a 4 milioni di euro, sempre per un contratto fino al giugno del 2027. Questo è stato uno slancio assolutamente positivo che, di fatto, porta la trattativa nelle fasi conclusive. Secondo il CorSport, infatti si tratterebbe di venirsi incontro con un ultimo sforzo da entrambe le parti per arrivare alla firma definitiva. In particolare, come spesso capita, i bonus potrebbero rivestire un ruolo fondamentale nella faccenda. In tutto questo, riuscire a chiudere il rinnovo di Ismael Bennacer sarebbe un ulteriore segnale da mandare a Rafael Leao: dopo Theo, Tomori, Tonali e molti altri giocatori che hanno rinnovato, anche il mediano giurerebbe fedeltà al progetto rossonero lasciando il pallone nei piedi del portoghese che sarà l'ultimo a dover prendere questa decisione.