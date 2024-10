CorSport - Con il Napoli già gara-verità. Fonseca si affida a Okafor e Chukwu

La gara di questa sera tra Milan e Napoli è già una partita-verità, sotto tutti i punti di vista. Sia se la si guarda individualmente, dal lato dei rossoneri o da quello dei partenopei, che se la si guarda da un punto di vista generale. Per questo Fonseca si affiderà, oggi, agli undici che ritiene migliori in questo momento: tra questi non c'è Rafael Leao che partirà ancora una volta dalla panchina.

Bivio

Come questa mattina sottolinea il Corriere dello Sport, la partita di oggi mette in ballo le ambizioni di Scudetto di Milan e Napoli. Se i partenopei avranno comunque Inter e Atalanta prossimamente e dunque altri banchi di prova con cui misurarsi, per i rossoneri la situazione è già quasi da bivio decisivo. La classifica infatti dice che la squadra di Conte guida con un vantaggio di otto punti su Fonseca, anche a causa della gara rinviata dello scorso weekend contro il Bologna: un passo falso del Diavolo metterebbe già un grande punto di domanda sulle ambizioni di scudetto rossonero. Un titolo a cui, però, il tecnico portoghese crede molto, come emerge dalle sue parole di ieri in conferenza stampa. Con una vittoria, invece, il Milan accorcerebbe nuovamente la classifica, facendo un favore a se stesso ma anche a Inter e Juventus.

Fuori Leao

Per cercare di dare continuità ai risultati con Udinese e Club Brugge, per provare a tenere corta la graduatoria, Paulo Fonseca si affida ancora una volta a Samuel Chukwueze e Noah Okafor, esattamente come fatto una decina di giorni fa contro i friulani. A farne le spese, almeno sulla fascia sinistra, sarà ancora una volta Rafael Leao che forse vive il momento più difficile da quando è a Milano. Il portoghese, ha sottolineato l'allenatore, si sta allenando bene ma tutte queste esclusioni non sono delle punizioni. A destra il nigeriano perchè Loftus-Cheek sarà arretrato sulla linea di Fofana, mentre Pulisic sarà impiegato come trequartista dove ha già dimostrato di essere affidabile. In difesa altra esclusione eccellente probabile: Fikayo Tomori dovrebbe lasciare il posto alla coppia Thiaw-Pavlovic. A sinistra si potrebbe vedere addirittura Calabria, in sostituzione di Theo Hernandez, anche se Terracciano rimane favorito.