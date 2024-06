CorSport - Confermato l'interesse per André: obiettivo prendere meno gol

Tra i primi obiettivi del nuovo Milan di Paulo Fonseca c'è quello di riuscire a costruire una squadra più equilibrata, soprattutto dal punto di vista difensivo. Il Diavolo l'anno scorso ha subito troppe reti e spesso ha pagato la sconnessione tra i reparti. In questo senso va letta la volontà dei rossoneri di intervenire sul mercato cercando un mediano difensivo in mezzo al campo che possa svolgere la funzione di diga tra centrocampo e difesa.

Nome nuovo

Nel pomeriggio di ieri MilanNews.it ha riportato un nuovo nome per la linea mediana rossonera (CLICCA QUI). Il profilo è quello del brasiliano André Trindade, centrocampista classe 2001 della Fluminense. Questa mattina, in edicola, il Corriere dello Sport riprende l'indiscrezione e parla dell'interesse potenziale del Milan per il calciatore. La fama di Trinidade, in Brasile, è proprio quella del muro davanti alla difesa e sono proprio queste caratteristiche che il club di via Aldo Rossi sta cercando nel nuovo centrocampista. Come viene riportato nei giorni scorsi ci sono stati i primi contatti con l'entourage del giocatore che, con la Flu, ha un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026. Come spesso accade con i calciatori in Sud America, Trindade è un talento precoce: dopo la trafila nel settore giovanile della Fluminense, ha esordito a 19 anni in prima squadra e l'anno scorso ha collezionato anche la sua prima presenza con la maglia del Brasile. Su di lui ci sono anche altri club, Liverpool su tutti. CLICCA QUI per leggere il nostro focus.

La lista

Chiaramente Trindade è solo l'ultimo nome che si aggiunge a una lista di potenziali candidati per una maglia rossonera nella prossima stagione. Il filo conduttore, come detto, è quello di trovare un centrocampista difensivo che possa fare da collante tra l'attacco e la difesa. In questo senso rimane viva la pista che porta a Youssouf Fofana, centrocampista che saluterà il Monaco e che scade nel 2025: costa tra i 25 e i 30 milioni di euro. Lo stesso prezzo lo fa il Feyenoord per Mats Wieffer. E poi c'è anche l'opportunità Pierre-Emile Hojbjerg, spuntata recentemente. Il calciatore danese, che ha un'ottima esperienza, ha deciso di voler lasciare il Tottenham e soprattutto vorrebbe giocare la Champions League. Anche in questo caso potrebbe aiutare la scadenza di contratto nel 2025.