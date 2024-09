CorSport - Dimenticare cooling-break, vacanze e giorni di riposo: il Milan deve già voltare pagina

L'inizio di stagione del Milan certamente non ha rispetto quelle che erano le aspettative del club, della squadra e tanto meno dei tifosi. Con un cambio alla guida tecnica dopo quattro anni era da mettere in preventivo un periodo di assestamento ma uno scossone di terremoto come sono state le prime tre giornate (e quello che c'è stato in mezzo), non se lo aspettava nessuno. E ora, dopo questa sosta, è necessario cominciare a fare sul serio.

Avvio horror

Questa mattina il Corriere dello Sport riassume tutte le cose che non sono andate bene in questo inizio di stagione e di avventura per Fonseca. Si parte ovviamente dai risultati scadenti: due punti in tre partite, sei gol subiti (due a partita) e nessuna vittoria ancora conquistata. Il tutto contornato da un gioco tutt'altro che rodato e da una fase difensiva in affanno. Come se non bastasse ci sono stati alcuni elementi di disturbo anche extra-campo. Il maggiore sicuramente è quello relativo alla grande polemica post cooling-break saltato da Theo e Leao: per giorni (e ci sono strascichi anche oggi) si è parlato del rifiuto - che per il club non c'è stato - dei due giocatori di unirsi con la squadra. Poi la polemica della vacanza di Zlatan Ibrahimovic, reo di non essere vicino alla squadra in un momento già di forte bisogno. Infine la decisione di mister Paulo Fonseca di concedere quattro giorni di riposo (che finiscono oggi) in questa sosta ai giocatori rimasti a Milanello.

Rilancio

Inutile dire che da adesso in poi, il Milan deve rilanciarsi. Furlani ha garantito che il club è dalla parte di Fonseca e che non c'è bisogno di iniziare a creare polemiche e voci sul destino dell'allenatore. E' pur vero che adesso i rossoneri devono cominciare a far vedere qualcosa, a partire dalla gara con il Venezia di sabato prossimo in cui Abraham dovrebbe partire titolare. E a maggior ragione nelle due partite successive: la prima della nuova Champions League contro il Liverpool e poi il derby, la gara un tempo più attesa e oggi forse la più temuta visto lo storico più recente. Il primo passo sarà vedere un cambio di rotta dal punto di vista dell'atteggiamento anche se subito dalla prossima partita di campionato, ogni risultato diverso dalla vittoria sarebbe l'ennesima grande delusione. In quest'ottica Fonseca dovrà essere bravo a recuperare i grandi campioni della rosa, Leao e Theo nello specifico.