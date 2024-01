CorSport - Dopo Terracciano c'è Brassier. Contatti con il Real per Jimenez

Il mercato del Milan ci ha messo poco per decollare. Già nelle settimane precedenti all'apertura della sessione invernale si sapeva che i rossonero avrebbero dovuto ritagliarsi un ruolo da protagonisti. La sessione si è aperta una settimana fa e i rossoneri hanno riportato Matteo Gabbia alla base per sostenere l'emergenza in difesa e hanno chiuso per il ventenne Filippo Terracciano, abile sulle fasce e come mezzala. Ora l'obiettivo è puntellare ancora la difesa.

Ora Brassier

Filippo Terracciano è stato ufficializzato ieri pomeriggio. Il classe 2003, che indosserà la maglia numero 38, ha firmato un contratto fino al 2028 ed è passato al Milan per un cifra pari a 4.5 milioni più uno di bonus. Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, l'ormai ex giocatore del Verona oggi svolgerà il suo primo allenamento con i nuovi compagni e domani sarà già a disposizione in panchina per la sfida contro l'Atalanta in Coppa Italia. Al Milan lo vedono non solo come terzino ma anche come mezzala e potrebbe rivelarsi utile come sostituto di Loftus-Cheek fin da questa seconda parte di stagione. Dunque il Milan è a caccia ancora di un difensore. Il profilo più forte al momento rimane quello di Lilian Brassier, centrale del Brest. Ieri c'è stato un tentativo per Radu Dragusin, anche con l'eventuale inserimento di Colombo, ma il Genoa ha alzato il tiro e solo Tottenham e Bayern stanno al passo. Per il francese, il Brest chiede poco più di 10 milioni di euro: i rossoneri non hanno ancora l'accordo nè con il giocatore nè con il club.

Jimenez e partenti

Intanto il Milan ha avviato anche i contatti con il Real Madrid. Sul tavolo la situazione legata ad Alex Jimenez. In due presenze in prima squadra, il terzino spagnolo ha già convinto tutti a Milano e ora da via Aldo Rossi vogliono trovare una soluzione per tenerlo. L'accordo originario con il club spagnolo è infatti un prestito biennale con diritto di riscatto a 5 e contro riscatto 6. Ora il Milan vuole riformulare i termini con una cifra più bassa per il riscatto e concessione di bonus superiori al Real se ci sarà la recompra nei prossimi anni. Il Milan è vigile anche in uscita. In particolare tiene banco il caso Rade Krunic: se l'offerta del Fenerbahce dovesse toccare i 6 milioni, si potrebbe chiudere. Intanto il giovane Luka Romero è finito nel mirino di Lecce e Como mentre per Bartesaghi si sarebbe fatto avanti il Monza.