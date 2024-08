CorSport - Fonseca spera di avere Abraham al più presto. Con Saelemaker e Okafor si può

vedi letture

Dopo Alvaro Morata, Paulo Fonseca ha espressamente richiesto alla sua dirigenza Tammy Abraham della Roma, giocatore che per esperienza e caratteristiche potrebbe essere il profilo ideale col quale andare ad alternare il campione d'Europa nel corso della stagione. Nonostante ci siano tutti i presupposti per concludere l'affare, sia dalla parte del giocatore, che avrebbe già un accordo di massima con i rossoneri, sia dalla parte della Roma, che vorrebbe sbarazzarsene dopo aver comprato Dovbyk, la distanza fra il Milan ed il club giallorosso è ancora piuttosto ampia, ma Fonseca continuerebbe comunque a sperare di poter avere Abraham a disposizione al più presto, scenario che potrebbe realizzarsi grazie a Saelemaekers e Okafor.

ABRAHAM SUBITO DA FONSECA: CON SAELE E OKAFOR SI PUÒ - Il Milan vuole regalare a Paulo Fonseca una "seconda" prima punta in questo calciomercato, che potrebbe a questo punto essere Tammy Abraham dopo che Niclas Fullkrug è andato al West Ham. L'inglese, stando a quanto raccontato in questi giorni, sarebbe una richiesta esplicita dell'allenatore portoghese, che stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, "spera di avere Abraham a disposizione al più presto". Considerando la domanda della Roma (25-30 milioni di euro), e le intenzioni del Milan, quest'affare potrebbe arenarsi, ma dalle parti di Trigoria starebbero cercando di lavorare adesso su possibili occasioni da sfruttare, inserendo nell’operazione una contropartita tecnica, con Alexis Saelemaekers e Noah Okafor i principali indiziati ad esserlo. Il belga piace perché avrebbe le caratteristiche ideali per il gioco di De Rossi, mentre lo svizzero sarebbe ideale per la sua duttilità, ma è proprio per questi motivi che Fonseca vorrebbe trattenerli, valutando altri giocatori da inserire nell'affare Abraham, come ad esempio Calabria.

MILAN, OCCHIO ALLA CONCORRENZA - Il Milan ed Abraham avrebbero già trovato un accordo di massima con il calciatore che sarebbe ben contento di lasciare Roma per trasferirsi in una squadra che disputerà la prossima Champions League, ma il Diavolo non sarebbe l'unico club di Serie A interessato all'inglese ed in grado di garantirgli questa cosa. Stando a Il Corriere dello Sport, infatti, complice il grave infortunio di Scamacca, anche l'Atalanta avrebbe iniziato a ragione su Tammy Abraham, giocatore che la Dea aveva cercato con insistenza già nell'estate del 2021, prima che poi l'ex Chelsea scegliesse la Roma. Per ora resta un’idea, ma che di certo non sorprenderebbe Ghisolfi, anche lui nella contea di Staffordshire ma totalmente focalizzato sul lavoro di questi ultimi 25 giorni di mercato.