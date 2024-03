CorSport - Il Milan secondo ora convince, nel segno del 5. La sosta è una "stonatura"

Il Milan passa contro l'Hellas Verona al Bentegodi e, appofittando del momento di appannamento della Juventus che non accenna a terminare, la squadra rossonera scava un piccolo solco tra sè e i bianconeri di Max Allegri: una sorta di tesoretto che potrebbe rivelarsi utile nelle prossime settimane quando gli impegni si faranno sempre più intensi tra campionato ed Europa League. Ora il Milan convince.

Sorriso

Come sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport, il Milan di oggi è "sorridente". E la squadra rossonera non si vedeva in questo stato da troppo tempo, probabilmente dai tempi dello scudetto. E non è un caso che la classifica sia molto simile a quella di due stagioni fa. L'unica grande differenza è il percorso dell'Inter, che è oggettivamente privo di sbavature. Ma il Milan, rispetto a una prima metà di stagione tra alti e bassi, si è rimesso in carreggiata e lo ha fatto grazie anche al mercato estivo, che oggi sta dando i suoi frutti. Il frontman è sicuramente Christian Pulisic che anche ieri è stato decisivo con un gol, il dodicesimo stagionale che segna il suo record personale, e che il 30 marzo con la Fiorentina chiuderà un mese strepitoso: l'americano va in gol da quattro gare consecutive. Ma ieri è stato anche il giorno di Samuel Chukwueze che ha finalmente centrato il primo gol in campionato, bello e fondamentale. E poi ci sono i veterani. Ieri è stato Theo Hernandez a prendersi la scena con una delle partite migliori della sua carriera al Milan, secondo il pensiero di Stefano Pioli: "Theo non l'ho mai visto così, a livello di presenza nel gruppo: forse nemmeno nell'anno dello scudetto".

Nel segno del cinque

La vittoria contro il Verona di ieri pomeriggio, contro una squadra in forma e che arrivava da due vittorie consecutive, è arrivata nel segno del numero cinque. La continuità rossonera di questo periodo è infatti confermata dal fatto che i tre punti del Bentegodi rappresentano la quinta vittoria consecutiva nel mese di marzo che si era aperto con la Lazio, era proseguito con lo Slavia e l'Empoli e si concluderà, dopo la sosta, contro la Fiorentina. Ma il numero cinque ricorre anche nei gol segnati. Ieri la rete di Pulisic ha sfondato il muro dei 5000 gol rossoneri in Serie A: un traguardo storico reso possibile anche dai tanti gol che i rossoneri stanno segnando nell'ultimo periodo. Ed effettivamente, come ricorda il CorSport, il fatto che arrivi la pausa proprio adesso, dopo un mese di marzo così favorevole per il Milan, "sembra l'unica stonatura" di un periodo che è davvero positivo. Starà a Pioli e ai suoi farsi trovare pronti e con la stessa testa a partire dal 30 marzo, quando i rossoneri sfideranno la Fiorentina al Franchi.