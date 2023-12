CorSport - Il solo Gabbia non basta: il punto su Lenglet e Kiwior. Si insiste per Guirassy

Tra pochi giorni si aprirà il mercato di gennaio e il Milan non starà a guardare. Non può permetterselo. La valanga di infortuni che hanno colpito il reparto difensivo costringeranno i dirigenti rossoneri a intervenire con convinzione sul mercato e fin dal primo giorno. E non basterà un solo difensore centrale per resistere all'emergenza, ne serviranno almeno due.

Non solo Gabbia

Il Corriere dello Sport conferma quanto filtrato ieri, Matteo Gabbia rientrerà al Milan. La prima mossa rossonera sarà la più semplice e scontata. Il Diavolo richiamerà dal prestito al Villarreal il centrale classe '99, con sei mesi d'anticipo. Questa è un'opzione che ha molti vantaggi: non ha costi eccessivi e soprattutto ti garantisce di avere un giocatore già pronto all'uso, dal momento che Gabbia conosce campionato, ambiente e squadra. Chiaramente però, Gabbia non può essere l'unico innesto. I rossoneri guardano in Inghilterra. Clement Lenglet avrebbe dato l'ok al trasferimento al Milan ma prima va interrotto l'accordo di prestito tra Aston Villa e Barcellona, poi trovato l'accordo economico con i blaugrana: il francese percepisce uno stipendio di 6 milioni. Per questo la lista è lunga e contiene ancora il nome di Jakub Kiwior dell'Arsenal ma che conosce già la Serie A: il problema è che i Gunners non lo vogliono cedere in prestito. Infine è stato proposto Nordi Mukiele del Psg.

Guirassy

Per quanto riguarda le altre zone del campo, nonostante l'infortunio di Pobega e la probabile partenza di Bennacer per la Coppa d'Africa, il centrocampo non dovrebbe essere toccato. Per l'attacco, invece, si continua a insistere per Serhou Guirassy ma le ultime dichiarazioni alla Bild dell'amministratore delegato dello Stoccarda, Alexander Wehrle, hanno gettato un po' di acqua sul fuoco: "Qui si trova a suo agio con la sua famiglia e ha un ruolo importante nella squadra. Resterà? Al momento non vedo altri segnali". Intanto tra quattro giorni ci saranno novità sul futuro di Matija Popovic, giovanissimo attaccante 18enne del Partizan a cui il contratto scadrà proprio l'ultimo dell'anno: il Milan ha effettuato un contro controsorpasso sul Manchester City che negli ultimi giorni aveva provato a inserirsi per il talento dei Balcani.