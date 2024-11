CorSport - Pareggio che sa di sconfitta, ma nel Milan c'è almeno un sorriso: quello di Leao

Il Milan ha pareggiato a Cagliari in una serata storta e deludente per tanti motivi, ma non per Rafael Leao, che dopo due mesi e mezzo dall'ultima volta, ovvero lo scorso 30 agosto contro la Lazio, è tornato a gioire in campionato.

Contro i sardi il 10 rossonero ha messo in mostra tutte le sue qualità, tornando anche ad una marcatura multipla che mancava dal 4 giugno 2023,quando l’allora numero 17 rossonero mise a segno due gol nella vittoria all’ultima giornata di campionato contro l’Hellas Verona, come ricordato questa mattina da Il Corriere dello Sport.

A differenza di allenatore e compagni, dunque, Rafael Leao ha dato continuità all'ottima prestazione di Madrid, visto che sembrerebbe essere tornato a fare le cose con grande serenità, con la leggerezza che l'ha sempre contraddistinto, ma soprattutto con il suo sorriso. Gli serviva, probabilmente, sentirsi grande in mezzo ai grandi di Madrid per tornare sé stesso.

Certo, la doppietta non sarà bastata al Milan per portare a casa tre punti fondamentali che avrebbero potuto riaprire la corsa scudetto per la formazione rossonera, ma da oggi Fonseca puù puntare su una certezza in più: Rafa Leao.