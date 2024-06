CorSport - Zirkzee e Sesko si complicano, avanza Gimenez: contatti già allacciati

Il nuovo attaccante è la priorità assoluta del Milan in questo calciomercato: i rossoneri cercano un attaccante che possa garantire almeno 20 gol in campionato e che abbia le qualità per innalzare il valore della squadra in mezzo all'area di rigore. Nell'ultimo mese la lista dei favoriti stilata ai piani alti di Casa Milan è sempre stata chiara, specialmente nelle gerarchie: Joshua Zirkzee e Benjamin Sesko, poi tutti gli altri. Per questi due le cose potrebbero complicarsi e per tale ragione avanza il nome di Santiago Gimenez nelle ultime ore.

Ostacoli

Come detto sia Joshua Zirkzee che Benjamin Sesko erano e rimangono gli obiettivi principali per il ruolo di nuovo centravanti rossonero. Le piste che portano all'olandese e allo sloveno, però, sembrano essersi complicate. In particolare per quanto riguarda la punta del Bologna, che si può liberare dal 1° luglio al 15 agosto dietro pagamento della clausola da 40 milioni, a rendere tutto più difficile è l'agente Kia Joorabchian che prevede di chiedere delle commissioni molto alte, almeno 15 milioni di euro: un procedimento che ha sempre frenato le trattative di questo Milan, poco incline a cedere alle esose richieste dei procuratori. Poi c'è Sesko che ha una clausola da 65 milioni, non impensabile: la faccenda si offusca quando si leggono i nomi delle concorrenti, Chelsea e Arsenal. Anche per Serhou Guirassy la concorrenza potrebbe essere letale, con il Borussia Dortmund che oggi appare in vantaggio su tutti. In lizza rimane anche Jonathan David, soprattutto perché negli ultimi due anni è stato allenato da Fonseca.

Avanza

Il nome che avanza, dunque, è quello di Santiago Gimenez. Attaccante argentino ma naturalizzato messicano, classe 2003, gioca da due stagioni al Feyenoord e si è incrociato spesso con Roma e Lazio nelle ultime due stagioni tra Champions, Europa e Conference League. In quest'ultima annata ha segnato un ulteriore crescita rispetto alla precedente segnando 23 gol in campionato a cui se ne aggiungono tre nelle coppe europee. Nonostante la giovane età ha già esperienza e dimostra di avere ancora margini di miglioramento. Dal suo punto di vista si sente pronto per un salto di qualità importante. Su di lui avevano chiesto informazioni, nel recente passato, sia il Napoli che l'Atletico Madrid: oggi il Feyenoord chiede almeno 50 milioni per il cartellino della punta messicana. Inoltre il Milan ha già allacciato i rapporti con l'entourage del calciatore, dopo che alcuni degli agenti di Gimenez hanno compiuto un viaggio in Italia.