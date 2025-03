Dalla Champions sicura alla valorizzazione dei talenti e la gestione dei leader: per la Gazzetta Allegri è l'allenatore giusto per il Milan

Con Sergio Conceiçao che a fine campionato saluterà dopo appena sei mesi sulla panchina milanista, il Milan è già alla ricerca del suo sostituto. E secondo La Gazzetta dello Sport in edicola oggi il nome giusto per il Diavolo è uno solo, vale a dire quello di Massimiliano Allegri. Per il tecnico livornese sarebbe un ritorno visto che ha già allenato i rossoneri dall'estate 2010 a gennaio 2014.

LEADER E GIOVANI - Durante la sua prima esperienza al Milan, Allegri ha conquistato uno scudetto e ha sempre raggiunto la qualificazione alla Champions League dell'anno successivo, così come alla Juventus. Il livornese è quindi una garanzia di qualificazione al torneo continentale più importante e più ricco. Questo è il primo punto a suo favore visto che arrivare tra le prime quattro è l'obiettivo primario del club di via Aldo Rossi. In questa stagione, nello spogliatoio del Diavolo è mancata poi una figura in grado di gestire al meglio i leader. Nella sua carriera, sia al Milan che alla Juventus, Allegri ha saputo creare un ottimo rapporto con tanti grandi giocatori di personalità come Ibrahimovic, Nesta, Gattuso, Seedorf, Buffon, Chiellini, Bonucci e Cristiano Ronaldo. L'allenatore livornese, nella sua seconda esperienza bianconera, è stato poi bravo anche a valorizzare alcuni giovanti talenti visto che ha fatto esordire Huijsen, Yildiz e Soulé, e prima ancora Miretti e Fagioli.

MOTIVAZIONI - Chi lo conosce bene dice che Allegri ha una grande voglia di tornare in panchina dopo un anno senza squadra. E queste motivazioni è pronto a trasferirle anche ai suoi nuovi giocatori. Motivazioni che servirebbero a molti elementi del gruppo rossonero attuale, Leao su tutti: Rafa ha grande qualità, ma manca di costanza. Secondo La Gazzetta dello Sport, sono diversi i giocatori che potrebbero fare al caso del tecnico livornese che punta prima di tutto sulla solidità difensiva: tra questi Malick Thiaw, Strahinja Pavlovic, Youssouf Fofana, oltre ovviamente ai due leader tecnici indiscussi di questo Milan, vale a dire Tijjani Reijnders e Christian Pulisic.