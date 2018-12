Donnarumma, una prodezza che vale tanto: tra Frosinone e Spal è Gigio il salva-Milan

Una vittoria per tornare a respirare. Il Milan che si risolleva in uno snodo cruciale della stagione non è bellissimo, ma fa l’unica cosa che conta in questa ultima partita del 2019: vincere. Tre punti fondamentali, quelli conquistati ieri dai rossoneri, che si riportano a ridosso della zona Champions a -1 dalla Lazio quarta in classifica.

PRODEZZA - Merito delle zampate di Castillejo e Higuain - scrive La Gazzetta dello Sport - ma anche di Donnarumma, a dir poco strepitoso sul colpo di testa di Fares nel finale di gara. Una prodezza che vale quanto un gol. "È un portiere incredibile, uno dei più forti al mondo - ha dichiarato Gattuso - con lui mi devo comportare un po’ da papà ed è normale visto che è molto giovane". Gigio ha messo la sua firma, o meglio, la sua manona su un risultato vitale per le sorti del Milan e dello stesso Gattuso.

DECISIVO - Il portierone rossonero, decisivo ancora nel finale, incassa e ringrazia: "Ho fatto una bella parata, è vero, ma il merito della vittoria è di tutta la squadra". Tra Frosinone e Spal, è Donnarumma il vero salva-Milan: il Pipita, Rino e gli altri devono ringraziare, ancora una volta, il giovane portierone.