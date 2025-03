Dov'è finito il vero Theo? Stagione da dimenticare e futuro incerto. Intanto il Milan ha già individuato il sostituto

Chi è il giocatore rossonero che ha deluso di più finora? Se questa domanda venisse fatta ai tifosi del Milan la maggior parte farebbero il nome di Theo Hernandez che sembra il lontanissimo parente del terzino fenomenale che i milanisti hanno ammirato nelle scorse stagione. Il francese non è più lui: in particolare, quello che colpisce in negativo è l'atteggiamento con cui scende in campo.

QUESTIONE RINNOVO - Il Theo che ha impressionato tutti negli ultimi anni ha purtroppo lasciato spazio a un Theo che sembra poco concentrato, con la testa da un'altra parte e troppo spesso nervoso. La sensazione è che il suo problema sia prima di tutto mentale, dovuto probabilmente anche a questioni extra-campo, tra cui la questione del rinnovo di contratto. Il numero 19 rossonero è in scadenza nel 2026 e al momento non c'è accordo tra le parti, anzi qualcuno dice addirittura che la trattativa sia naufragata. Nelle scorse ore, dalla Spagna, è arrivata l'indiscrezione secondo cui il giocatore avrebbe dato mandato ai suoi agenti di trovare un'intesa per il prolungamento con il Milan.

CESSIONE IN ESTATE? - Sarà davvero così? Visto il suo atteggiamento in campo, è difficile rispondere di sì. Anzi in molti sono convinti che la sua idea fosse quella di andare via la scorsa estate quando il Bayern Monaco si era interessato a lui. Alla fine Theo è rimasto a Milanello, ma probabilmente la sua testa no. E si vede in campo dove sta commettendo errori non da lui. E le intenzioni del Milan quali sono? In via Aldo Rossi non ci sono più incedibili, dunque anche il francese può partire se dovesse arrivare un'offerta interessante. Chiaramente senza rinnovo difficilmente potranno arrivare proposte indecenti. Nelle prossime settimane è chiaro che dovrà necessariamente muoversi qualcosa perchè senza prolungamento la cessione in estate è praticamente certa dato che in via Aldo Rossi non vogliono assolutamente perderlo a zero nel 2026. Intanto il Diavolo sembra aver già individuato il suo eventuale sostituto: si tratta di Maxime De Cuyper del Club Brugge.