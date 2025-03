E alla fine arriva Christian: Pulisic è il faro rossonero e ora insegue se stesso

Nel 2004, nelle sale cinematografiche statunitensi usciva la commedia romantica "...e alla fine arriva Polly". Quest'anno nella stagione del Milan, costellata da pochi alti e tanti bassi, stiamo vedendo un film, molto diverso dai contenuti, ma dal titolo praticamente identico: ...e alla fine arriva Christian. Non c'è alcun dubbio, il miglior giocatore della stagione rossonera è Christian Pulisic che, in un modo o nell'altro, nelle situazioni di difficoltà o meno, ci mette sempre lo zampino.

Il vero leader tecnico

Si è parlato tanto di leadership in questa stagione rossonera. Forse il Milan non ha ancora trovato il suo condottiero a livello morale, ma dal punto di vista tecnico non ci sono storie: Pulisic si è caricato sulle sue spalle - spesso, va sottolineato, coadiuvato da Rafael Leao - il Diavolo e ha cercato di portarlo sano e salvo sulla riva, tra la tempesta. Ieri contro il Lecce è stato l'emblema di questo andamento. In una partita che sembrava stregata e in cui, nonostante un Milan quantomeno propositivo in fase offensiva, tutto pareva remare contro la squadra di Conceicao, Captain America ha guidato la rivolta. Due gol, uno su rigore da lui stesso procurato e quello decisivo su grande palla di Leao, e tanta determinazione. Anche il coraggio di ripresentarsi dal dischetto dopo l'errore di due settimane fa a Torino. La sensazione, al di là di quanto accaduto ieri, è che questo Milan senza Pulisic e senza Leao non può e non deve stare.

A caccia di se stesso

Con le due reti di ieri, Christian Pulisic ha raggiunto i 14 gol stagionali. L'americano ha segnato 8 gol in campionato, 4 in Champions League e 2 in Supercoppa Italiana. A questi ha aggiunto anche 7 assist, di cui sei in campionato e uno in Europa. Il numero 11 rossonero sta vivendo attualmente la seconda migliore stagione della carriera ma è a un passo da eguagliare quella migliore. Quale fu? La stagione scorsa, la prima con il Milan. L'anno scorso Pulisic concluse con 15 gol e 10 assist in tutte le competizioni. A oggi mancano 10 partite di campionato più 2 di Coppa Italia a cui si potrebbe aggiungere l'eventuale finale: per eguagliare basta un gol e 3 assist. Considerando il rendimento e la costanza che l'americano sta mantenendo, c'è la possibilità anche di infrangere (e di tanto) il suo precedente record. Un motivo in più per aggrapparsi al nativo di Hershey.