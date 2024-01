È vero che Cardinale sta incontrando investitori arabi, ma è doverosa una precisazione

Nelle ultime settimane si è spesso letto di un Milan in procinto di essere ceduto a investitori dell'Arabia Saudita. Secondo quanto risulta alla redazione di MilanNews.it, corrisponde alla realtà la notizia di incontri con tali investitori, con la doverosa precisazione che i citati incontri rintrano in un’ordinaria attività di rapporti di Gerry Cardinale con tutti gli investitori, attuali e potenziali, dei fondi RedBird.

Nel settembre 2022 il Milan è stato acquistato dal fondo RedBird per 1,2 miliardi di euro dopo la parentesi di Elliott, che ha ampiamente risanato i conti del club lasciano in eredità una posizione finanziaria ottima - poi ulteriormente migliorata - a Cardinale e soci. L'intenzione evidente del club è di accrescere ancora il suo valore, certamente tramite i risultati sportivi, ma anche e soprattutto con lo stadio di proprietà: una volta partito il progetto e una volta edificato l'impianto, il valore della società schizzerà ulteriormente verso l’alto.Tali idee rispecchiano quelle che erano state le parole di Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ospite un paio di mesi fa del DLA Piper Sport Forum: "Abbiamo fatto il primo utile con l'ultimo bilancio dopo 17 anni e ciò si inserisce in un contesto di risanamento partito da Elliott e di una fase di crescita con RedBird. Nell'ultimo anno abbiamo potenziato la parte business con nuovi sponsor, nuovi e rinnovi di partnership, e-commerce, collaborazioni con realtà come i NY Yankees. Ovviamente il successo economico si sposa con il successo sportivo. Competitività sì, ma non competitività ad ogni costo. Siamo competitivi e attenti sui costi". Per la cessione del Club ci sarà tempo, per farlo crescere, sul campo e fuori, si sta già ampiamente lavorando, sia sul campo che fuori con la ricerca di nuovi investitori.