ESCLUSIVA MN - Accardi: "Nessun dubbio, prendo Morata tutta la vita. Pulisic migliora il Milan"

Il mercato sta entrando subito nel vivo, a pochi giorni dalla sua apertura ufficiale: anche il Milan ha subito iniziato con il botton assicurandosi Loftus-Cheek, Romero e Pulisic (ancora da ufficializzare). La redazione di MilanNews.it ne ha parlato con Beppe Accardi, noto procuratore sportivo, intervistato in esclusiva. Le sue parole.

Per come sviluppa l’azione offensiva il Milan è meglio un terminale come Morata e Scamacca?

“Io non ho nessun dubbio: mi prendo Morata tutta la vita”.

Ti ha convinto, sin qui, il mercato del Milan?

“Ci sono state azioni importanti. Io dico che, per giudicare, dobbiamo aspettare la fine. In generale, come abbiamo visto in altri fronti, le proprietà americane guardano in primis ai conti a posto e ai bilanci”.

Il tuo giudizio su Pulisic?

“Che dire: viene dal Chelsea, ha fatto bene in Premier. È un ottimo giocatore che va a migliorare il Milan, senza ombra di dubbio”.

Fronte centrocampo è concreto è significativo il pressing per Musah e Reijnders…

“Sono due giocatori che hanno fatto bene nei rispettivi club e, giustamente, interessano al Milan come a altre squadre. Se dovessero diventare rossoneri, offrono a Pioli maggiori soluzioni tattiche. Da due, ad esempio, puoi passare a tre a centrocampo e costruire il gioco in maniera diversa”.