ESCLUSIVA MN - Ag. Everton rivela: "Estate 2019, offerta Milan rifiutata. Poi ho visto Maldini a novembre"

Everton Soares, attaccante brasiliano del Gremio, è stato davvero vicino al Milan in più di un’occasione. Lo ha rivelato a MilanNews.it l’agente del giocatore Màrcio Cruz: “Nella finestra di trasferimento dell'estate del 2019, il Milan ha fatto davvero una proposta al Gremio ma il club brasiliano non ha accettato”, ha svelato il procuratore di Everton a MilanNews.it. Poi c’è stato un altro importante contatto qualche mese dopo: “Lo scorso novembre ero lì a Milano e ho avuto una breve chiacchierata con Maldini e altre persone del Milan, però mi avevano detto che nella finestra invernale 2020 non avrebbero fatto una proposta, mentre in estate se Everton fosse stato ancora in vendita, allora sarebbe potuto tornare l’interesse per il giocatore. Ora però con questo problema del Coronavirus non si sa cosa possa succedere, bisogna aspettare e vedere. Sappiamo quanto sia importante il Milan ma al momento non c’è nulla di concreto. Il costo? E’ più una situazione del Gremio”.

di Antonio Vitiello