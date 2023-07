ESCLUSIVA MN - Beppe Galli: "Il Milan si sta muovendo bene sul mercato. Pulisic? Non mi sorprenderebbe se sia stato chiesto da Pioli"

MilanNews.it

Il mercato del Milan è entrato nel vivo: dopo aver comprato Loftus-Cheek e Romero, i rossoneri hanno trovato l'accordo totale per Pulisic e puntano Reijnders. Poi si cercherà almeno un centravanti e un altro esterno destro. In merito alle manovre e agli obiettivi di mercato rossoneri la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Beppe Galli, procuratore sportivo.

Pare che i rossoneri abbiano pressoché chiuso Pulisic. Come lo vedresti collocato nel Milan di Pioli?

“È un giocatore a forte trazione offensiva. Non mi sorprenderebbe se sia stata una richiesta esplicita proprio da parte di Pioli medesimo, molto attento nel valutare le caratteristiche dei singoli calciatori in conformità con il suo calcio”.

Sin qui ti ha convinto il mercato del Milan?

“A mio avviso i rossoneri si stanno muovendo bene”.

Ha fatto molto “scalpore” la cessione di Tonali…

“Per me il Milan è stato coerente con se stesso. Già quando c’erano Maldini e Massara si poneva un tetto ben preciso sugli ingaggi. I rossoneri non avrebbero potuto garantire a Tonali lo stesso stipendio che gli proponeva il Newcastle. Di fronte a un’offerta simile, inoltre, non si poteva rifiutare”.

Ti convince Morata come profilo per l’attacco?

“Morata è un calciatore di livello internazionale. Ha giocato nei migliori club al mondo. Per me potrebbe fare molto bene anche al Milan”.

Come agiresti personalmente nei confronti di De Ketelaere?

“Su questo ho un parere molto netto: il ragazzo è giovane, merita una seconda possibilità. Parlavamo prima di Tonali: il primo anno fece fatica anche lui. Altrimenti, se proprio non c’è posto per lui, lo si può dare via, ma solo in prestito”.

Per quali obiettivi ritieni possa competere realisticamente il Milan?

“Ai massimi possibili. Però usciamo dalla credenza che alcuni hanno sul fatto che il Milan non abbia disputato una buona stagione nell’anno appena trascorso. Non puoi vincere tutti gli anni. L’annata precedente, perse più lo scudetto l’Inter, con i rossoneri fenomenali nel capitalizzare i passi falsi dei nerazzurri. È giusto, in ogni caso, guardare sempre a un Milan di vertice”.