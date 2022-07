ESCLUSIVA MN - Braeckman: "De Ketelaere tentato dal Milan, per convincere il Brugge..."

MilanNews.it

Uno dei grandi obiettivi del Milan per questa sessione di calciomercato è Charles De Ketelaere, grande talento del Club Brugge. Per parlare del gioiellino classe 2001 della nazionale belga la redazione di MilanNews.it ha contattato Alexandre Braeckman, giornalista di RTL Sport. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Il Milan è molto interessato a CDK. La prima offerta è stata rifiutata. Secondo lei, quali sono le condizioni per trovare un accordo?

“Credo che il Brugge voglia ottenere il massimo possibile, e punta ad una cifra sui 40 milioni di euro. Se il Milan è in grado di arrivarci con i bonus allora dovrebbe essere a posto. In caso contrario, potremmo vederlo partire per 30-35 milioni di euro, ma ciò richiederebbe una presa di posizione del giocatore per favorire una partenza”.

Il Brugge è disposto a venderlo in questa sessione di mercato?

“Sì, il Brugge è disponibile, ma sa di poter convincere il giocatore a rimanere un altro anno per giocare la Coppa del Mondo”.

Il giocatore vuole andare al Milan?

Sì, è chiaramente tentato dal Milan. Tra le pretendenti (c’è anche l’interesse di Leeds e Leicester, ndr), questa è la sfida a cui dà la priorità”.

È il numero 10 del futuro?

“È difficile dirlo, naturalmente, ma posso dire che Kevin De Bruyne, ad esempio, in Nazionale lo ha preso sotto la sua ala: gli dà molti consigli. Lo fa anche Eden Hazard. Charles ha un potenziale incredibile, può diventare un giocatore di livello mondiale. Bisogna solo dargli tempo”.

intervista di Pietro Mazzara.