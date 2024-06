esclusiva mn Bruno Peres: "Fonseca mi ha fatto rinascere calcisticamente. I tifosi del Milan saranno fieri di lui"

vedi letture

Paulo Fonseca è il prescelto dalla dirigenza del Milan per guidare la squadra dalla prossima stagione. Per conoscerlo meglio abbiamo parlato con chi è stato un suo giocatore. In esclusiva per MilanNews.it, l'ex romanista Bruno Peres ci racconta la sua esperienza col tecnico portoghese:

Bruno Peres, la tua seconda esperienza alla Roma è partita grazie a Paulo Fonseca

"Quando io sono andato via dalla Roma la prima volta, per andare in Brasile, avevo la possibilità di non rientrare più. Potevo tornare al Torino, Petrachi mi voleva. Invece è stato lui ad andare alla Roma e mi disse che il nuovo allenatore Paulo Fonseca aveva bisogno di un terzino destro perché c'era solo Santon. E lo voleva con determinate caratteristiche, uno che spingesse, che bruciasse la fascia. Quando sono rientrato nella Capitale ho giocato tanto e fatto benissimo".

Cosa rappresenta Fonseca per te?

"Mi ha aiutato tanto, mi ha dato fiducia mi ha fatto crescere. Lo considero come un secondo padre, mi ha dato tanti consigli. Potrei dire che mi ha fatto rinascere un'altra volta nel calcio italiano. Era da tanto che non facevo delle partite bellissime e grazie a lui ho trovato gli standard dei bei tempi".

Diverso il discorso con gli altri tecnici

"Non posso lamentarmi nemmeno con Spalletti e Di Francesco, ma con Fonseca sono tornato a fare quello che si vedeva al Toro. Con lui ho giocato un calcio senza paura, spingendo sempre".

A livello tattico come lo inquadri?

"Lui usa diversi moduli, anche a partita in corso. Gli piace che la squadra spinga, sempre. Che faccia pressione sull'avversario, che non lo lasci giocare. In un aggettivo: 'offensivo'. Avendoci giocato posso dire che esalta molto le qualità degli esterni: se sei veloce e hai il dribbling con lui è il massimo".

Cosa ti piace di più di lui?

"Mi piace il suo spirito, è una persona che odia perdere e punterà a vincere ogni trofeo. Ha il DNA vincente e te lo trasmette. Ecco, noi giocatori con lui non avevamo mai paura di perdere. E sa creare un bellissimo rapporto con i giocatori, disposti a lottare per lui".

È l'uomo giusto per il Milan? I tifosi sono perplessi

"Il tifoso del Milan stia tranquillo perché sarà fiero di lui. Devono sostenerlo, perché è un grandissimo allenatore. Farà benissimo, è bravo e se avrà una squadra fortissima in mano potrà fare felici i tifosi rossoneri".