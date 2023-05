ESCLUSIVA MN - Contra: "Maldini ha fatto un capolavoro, spero in una finale Milan-Real. Date tempo a CDK"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano poche ore all’euroderby e l'adrenalina è al massimo. In merito a ciò, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Cosmin Contra, calciatore rossonero tra il 2001 e il 2002.

Che analogie intravedi rispetto ai vostri derby contro l’Inter e quelli attuali?

“Il calcio è cambiato rispetto a vent’anni fa, ma l’aspetto importante è che il Milan sia tornato a quei livelli. Paolo (Maldini ndr) ha fatto un capolavoro e sono contento di lui: gli ho anche scritto un messaggio per complimentarmi dopo lo scudetto dell’anno scorso. Milan campione d’Italia e in semifinale di Champions. Proprio come quando ci giocavo io”.

Raccontaci com’è il derby di Milano...

“Quando giochi contro l’Inter hai sempre una grandissima tensione. Era una partita speciale all’epoca e lo è anche adesso. Lo leggo negli occhi dei calciatori”.

Analogie e differenze tra Ancelotti, che hai avuto, e Pioli?

“Carlo è semplicemente un grande. Lo sento ancora a volte. Con noi e con il Real ha vinto tutto. Pioli invece sta costruendo piano piano: l’anno scorso ha vinto lo scudetto e adesso è in semifinale di Champions. Per ora non può essere messo ai livelli di Carlo. Noi eravamo una squadra di campioni. Se ci penso c’erano, tutto insieme, Rui Costa, Shevchenko, Pirlo, Inzaghi…”.

Immagini un’ipotetica finale tra Milan e Real?

“Io lo spero! Per il Milan e per Carlo. Tra l’altro, ho sentito che in una recente intervista ha dichiarato di essere tifoso del Milan e del Real. Gli scriverò sicuramente un messaggio per chiedergli come starà e farti il mio in bocca al lupo, così come con Maldini. Sarebbe una grande emozione per loro”.

Focus sul Milan attuale. Il tuo giudizio su De Ketelaere?

“Ho letto diverse critiche ai suoi danni. Mi chiedo da che cosa siano dettate. Anche io, quando ero arrivato dalla Spagna, ebbi difficoltà in Italia. Non è semplice come campionato. Date tempo a questo ragazzo”.

Cosa ne pensi della politica “via a parametro zero” del Milan degli ultimi tempi? Bisognerebbe fare uno sforzo maggiore, ora come ora, con Leao e Brahim Diaz?

“Leao è un tuo player, lo vogliono in tutto il mondo. Non sarà facile trattenerlo. Però, se va via, magari acquisti un giovane com’era lui all’epoca e non te lo fa rimpiangere. Io dico che sarà difficile trattenere, in un colpo solo, sia Leao che Brahim Diaz. Per me uno dei due andrà via”.

Cosa prevedi invece in ottica futuro di Ibrahimovic?

“Se sta bene al 100% fisicamente lo terrei da calciatore. Sennò sarebbe bello avercelo in società, al fianco di Paolo e degli altri dirigenti. Sapete che carica hai con uno così nel tuo club?”