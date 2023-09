esclusiva mn - Duran: "Rafa Mir è una punta di rilievo: sa dialogare bene con i compagni"

In merito alla corsa al tempo che il Milan sta compiendo per far aggiudicare a Stefano Pioli le prestazioni di Rafa Mir del Siviglia, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Marcos Duran, firma di rilievo di As. Le sue parole

Raccontaci Rafa Mir…

“È un attaccante in linea con quelli cercati dal Milan nelle ultime ore e, in generale, per tutto il mercato: una punta centrale di rilievo, fisica e dinamica”.

Le sue caratteristiche principali?

“Sa dialogare bene con i compagni. E questa mi sembra una caratteristica rilevante per il Milan di Pioli. In più cerca molto le sponde spalle alla porta e può favorire l’ingresso di giocatori esterni dentro l’area”.

Ci hai quasi descritto Giroud…

“Giroud ha molta più esperienza e abilità, per esempio, nel gioco aereo. Però sappiamo che tipo di attaccanti in genere cerca Pioli. Prime punte sì, ma che partecipino anche al gioco offensivo”.

Sotto quali aspetti dovrebbe migliorare maggiormente?

“Rispetto a Giroud, nel gioco aereo. Però ha ancora molti anni di carriera davanti: sicuramente può essere più pulito nel dribbling, perché a livello tecnico è un buon giocatore”.