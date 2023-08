esclusiva mn - Foschi: "Il Milan ha fatto il mercato migliore, si vede che c’è un progetto dietro"

In merito al mercato e all’attualità in chiave rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Rino Foschi, direttore sportivo. Ecco le sue parole:

Tra i colpi effettuati dal Milan, qual è quello che ti ha sorpreso maggiormente?

“Mi sbilancio: sin qui, il Milan è la squadra che ha fatto il mercato migliore di tutte le altre. Sapete perché?”.

Per quali ragioni?

“Perché si vede che c’è un progetto dietro. Hanno svecchiato l’organico e preso calciatori giovani, scommesse su cui puntare. Le critiche della scorsa stagione sono servite ai rossoneri in questo senso”.

C’è il rischio che qualche giocatore non si “adatti” subito?

“Ma quello è un rischio che qualsiasi grande club si deve prendere. Il Milan ha fatto una rivoluzione. Per arrivare al top, ci vorrà almeno una stagione di transizione”.

Come agiresti con De Ketelaere? C’è un interesse significativo dell’Atalanta…

“Fa parte di questo nuovo progetto giovane. Se lo dovessi dar via, lo farei solo per farlo giocare con maggiore continuità. E, soprattutto, lo farei soltanto in prestito. Secondo me a Pioli il giocatore piace e vuole valorizzarlo”.

Il mercato in entrata del Milan è finito qui?

“Ora il Milan deve liberarsi di qualche esubero, anche per consentire a Pioli di lavorare al meglio. Però, secondo me, no. Potrebbero arrivare ancora un attaccante è un difensore”.

Hai parlato di una stagione di transizione. Non includi pertanto i rossoneri nella lotta scudetto?

“Il Milan lo metto sempre. Ma, secondo me, l’obiettivo non è vincere subito. Il Milan ha impostato un percorso per essere un club di vertice in Europa nel giro di qualche anno, facendo crescere i propri giovani su cui ha puntato in tempi non sospetti. Visione e programmazione decisamente migliore rispetto all’anno scorso”.