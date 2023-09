esclusiva mn - Gotta (DAZN): "Daka si muove molto bene negli spazi e partecipa alla costruzione. Al Leicester..."

In merito all'interesse del Milan per Patson Daka, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Roberto Gotta, telecronista Dazn, esperto di Premier League.

Quali caratteristiche possiede Daka?

“Non è il classico giocatore che punta tutta la difesa avversaria palla al piede, la sfida nell’uno contro uno e va in porta. Non è il dribbling la sua caratteristica principale. Sa sfruttare bene gli spazi e sa muoversi. Almeno così era in Austria…”.

Poi?

“E poi è subentrata la Premier League. Il Leicester lo aveva preso per sostituire l’anziano Vardy, ma non ha dato i frutti sperati”.

Sotto quali aspetti deve ancora migliorare?

“Moltissimi, se stiamo ad analizzare l’ultima stagione in Premier. Ma, considerando che il Milan cerca un centravanti, se lo prende, non va ad acquistare il primo che passa”.

I suoi punti di forza?

“Secondo me il fatto che sa fare gol anche dal limite dell’area, sia di destro, sia di sinistro. In più cerca spesso l’uno-due. Utile se giochi insieme a Pulisic e Leao, per esempio. Inoltre c’è un altro fattore da considerare, che si sposa con il calcio di Pioli…”.

Prego.

“Lui è una punta che si muove molto bene negli spazi, non è statico e partecipa alla costruzione. L’unica incognita riguarda l’ultima stagione non esaltante con il Leicester”.