In merito alla vittoria del Milan contro il Rennes e all’attualità in chiave rossonera, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Mattia Graffiedi, ex calciatore del Diavolo. Ecco le sue parole.

Quali sono, al momento, le armi in più del Milan? “Contro il Rennes era un banco di prova che molti davano, sbagliando, per scontato. Il Milan ha vinto con una prestazione stratosferica. Possiamo dire che sono stati ritrovati definitivamente due calciatori fondamentali, campioni assoluti, come Teho Hernandez e Leao: impressionanti a sinistra, sotto tutti i punti di vista”.

I rossoneri possono essere considerati i favoriti per la vittoria dell’Europa League? “Io dico di sì. Pioli fa bene a mantenere un profilo basso, perché partecipano tante altre grandi squadre come Liverpool, Leverkusen e Atalanta. Però, al completo, il Milan è una squadra molto difficile da battere, proprio per l’espressione del gioco”.

A proposito di Pioli e espressione del gioco: secondo te, il suo destino dipende dalla vittoria o meno della competizione europea sopra-citata? “Il suo destino, come ogni stagione, sembra essere segnato. Io, al contrario, fossi nel Milan lo terrei e gli rinnoverei il contratto subito, cominciando a programmare la stagione, ripartendo da lui. I rossoneri, con Pioli, hanno vinto uno scudetto, acquisito esperienza europea e ringiovanito da capo tutto l’organico. Non vedo ragioni per esonerarlo. È uno dei migliori allenatori in assoluto”.

I più gli imputano gli eccessivi infortuni nel corso della stagione corrente… “Però adesso stanno rientrando tutti e, fino a ora, non c’è praticamente mai stato Bennacer. Io penso che, se il Milan arrivasse terzo o secondo e qualora vincesse l’Europa League, sarebbe una stagione superlativa. Poi l’organico bisogna giudicarlo al completo, non soltanto sommario”.

Che tipo di partita ti aspetti contro il Monza? “Sulla falsa riga di ieri e delle ultime due. I nuovi si sono integrati e hanno appreso certi tatticismi del calcio italiano, come - per esempio - Loftus-Cheek. In più mi sembra che potrebbero esserci ulteriori recuperi tra gli infortunati. Massimo rispetto per il Monza, da non sottovalutare mai, ma i rossoneri mi sembra abbiano una marcia in più in questa fase”.