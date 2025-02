esclusiva mn Il Feyenoord da chi lo segue da vicino: "Fattore De Kuip ma l'addio di Gimenez non è stato compensato"

Conosciamo meglio il Feyenoord, avversario del Milan in questi playoff di Champions League. Ne abbiamo parlato col collega di Algemeen Dagblad, Nik Kok. In esclusiva per MilanNews.it.

Cosa è cambiato nel Feyenoord dall'addio di Arne Slot?

"Molte cose sono cambiate da quando Arne Slot ha lasciato il Feyenoord. Slot ha provocato una vera e propria rivoluzione nel club, portando un successo senza precedenti. Non solo nei risultati, ma anche nella professionalizzazione e, ad esempio, nella condizione fisica della squadra. Non a caso, il Feyenoord ha avuto un numero incredibile di infortuni in questa stagione. Questa è anche la critica principale a Priske, che non solo non ha seguito il successo di Slot, ma ha scelto subito di giocare con un sistema diverso (5-3-2), una decisione di cui in seguito si è molto pentito. Ed è stato peraltro esonerato a pochi giorni dalla partita contro il Milan".

Quanto perde il Feyenoord con l'addio di Santiago Gimenez?

"Giménez era di gran lunga il giocatore più popolare del Feyenoord, non solo per le sue prestazioni, ma anche perché è semplicemente una persona molto simpatica. Viveva nel pieno centro di Rotterdam e fin dall'inizio ha mostrato il suo amore per il club. Anche la scorsa stagione, quando è rimasto a lungo senza segnare, è rimasto comunque molto amato".

Ti aspettavi la cessione del messicano già in questa finestra di mercato?

"Non mi aspettavo necessariamente che Giménez sarebbe stato venduto già adesso, ma era comunque certo che sarebbe stato ceduto la prossima estate. Il Feyenoord ha semplicemente bisogno di soldi per il mercato. E nel club c’era il timore di un secondo caso Nicolai Jørgensen. Anche lui segnava molto e avrebbe potuto trasferirsi al Newcastle United per una somma alta, ma il Feyenoord rifiutò l’offerta. Dopo di ciò, Jørgensen non è mai più tornato ai suoi livelli migliori".

Che squadra è questo Feyenoord? Quali sono i punti di forza di questa squadra

"Il Feyenoord è una squadra piuttosto particolare. Hanno giocato la loro miglior partita della stagione a Lisbona contro il Benfica, dove sono stati davvero impressionanti. Hanno anche pareggiato 3-3 contro il Manchester City e vinto 3-0 contro il Bayern. Ma poi hanno perso 6-1 contro il Lille. In Eredivisie, invece, lasciano spesso punti contro squadre di bassa classifica. Inoltre, hanno tantissimi infortuni. Il centrocampo con Hwang e Quinten Timber (fratello di Jurriën) è molto forte. E Hancko è, in linea di principio, il miglior difensore dell'Eredivisie. Hadj Moussa ha giocato molto bene per diverse settimane di fila ed è un'ala entusiasmante".

Quali sono i punti deboli del Feyenoord?

"Il Feyenoord gioca praticamente sempre con il secondo portiere, perché il titolare Bijlow è sempre infortunato. Non hanno davvero un buon sostituto per Giménez. Ueda sembra non essere ancora pronto. L'allenatore Priske è sotto pressione da settimane. Sembrava destinato all'esonero, ma poi il Feyenoord ha improvvisamente battuto il Bayern. Ogni partita potrebbe essere la sua ultima".

Quanto incide il fattore campo del De Kuip?

"Il De Kuip è sempre un fattore, aiuta il club a superare i momenti difficili. I tifosi possono essere anche aggressivi, a volte oltre il limite. Ma sono estremamente leali e amano intensamente il Feyenoord. Negli ultimi decenni hanno sofferto molto. Loro stessi dicono: "Essere tifoso del Feyenoord non è per divertirsi". Nelle serate europee, lo stadio può davvero dare una spinta alla squadra e in Olanda si parla anche di 'Kuipvrees', ossia la paura della pressione dello stadio. Prima delle partite viene sparata techno a tutto volume per scaldare l’ambiente. Ovviamente, però, non è che i giocatori del Milan non abbiano mai giocato in uno stadio del genere".



Che partita ti aspetti e che accoglienza ti aspetti nei confronti di Santi Gimenez?

"Non riesco a immaginare che fischieranno Giménez, anche se il momento della sua partenza è stato un po' scomodo. Ha significato troppo per il club. Mi aspetto piuttosto che lo applaudano. Penso che per Giménez stesso sarà abbastanza difficile giocare già contro il Feyenoord".