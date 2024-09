esclusiva mn Nicolodi (Sky): "Leverkusen micidiale a sinistra. Sabato scorso la peggior prestazione"

Dopo il Liverpool, il Leverkusen. Peggior inizio possibile per il Milan in questa Champions League. Lo stesso tecnico Paulo Fonseca ha ammesso l'inclemenza della dea bendata al momento del sorteggio delle avversarie. I rossoneri sfidano i campioni di Germania alla BayArena, una squadra che fino a un anno fa era soprannominata "Neverkusen" e che ha chiuso l'anno scorso la Bundesliga da imbattuta, vincendo anche la Coppa di Germania e arrivando alla finale di Europa League, poi persa contro l'Atalanta. La stagione nuova è iniziata col successo in Supercoppa tedesca contro lo Stoccarda, mentre la Champions ha visto le "aspirine" travolgere il Feyenoord al De Kuip per 0-4. Sabato invece è arrivato un pari all'Allianz Arena contro il Bayern. Che avversario troverà il Milan, pertanto? Ne abbiamo parlato con la voce della Bundesliga su Sky, Pietro Nicolodi. In esclusiva per MilanNews.it

Impressioni dopo la partita contro il Bayern?

"Penso sia stato il peggior Leverkusen targato Xabi Alonso, mai visi così in difficoltà. Forse contro l'Atalanta nella finale di Europa League ma anche contro la squadra di Gasperini almeno qualcosa erano riusciti a fare".

Addirittura

"Squadra schiacciata dal Bayern per 90 minuti, hanno superato la metà campo al massimo dieci volte nel corso della partita, un possesso palla del 35% che non si era mai visto prima. Alla prima occasione hanno segnato e la partita si è incanalata in un certo modo. Devo dire che la squadra ha difeso bene, non ha concesso quasi nulla a un Bayern rivitalizzato dopo la scorsa stagione, detto questo se i bavaresi avessero segnato per primi la storia sarebbe stata diversa".

Intanto la prima di Champions è stata vinta nettamente

"Avversario diverso, il Feyenoord comunque aveva avuto qualche chance. Però è girata bene al Leverkusen, che è una squadra che quando passa in vantaggio poi ti ammazza. Ma mi aspetto un'altra partita, sia rispetto a quella contro il Feyenoord che contro il Bayern. Mi aspetto un Leverkusen più centrato nel possesso palla rispetto a sabato".

Qualche big è chiamato alla reazione

"Wirtz ha vissuto un pomeriggio non particolarmente brillante, inoltre il Bayern è riuscito a escludere dalle fasi chiave un giocatore come Xhaka che è il catalizzatore del gioco".

Paulo Fonseca ha evidenziato un calendario tutt'altro che benevolo per il Milan in Champions: prima il Liverpool, poi il Leverkusen

"Il Milan non è stato fortunatissimo, ma ha dimostrato anche di poter fare qualcosa di importante nei big match: l'importante è che continui col lavoro fatto nel derby contro l'Inter e che non giochi come fatto contro il Liverpool. Sarà una partita molto interessante, bisognerà fare attenzione alla squadra di Xabi Alonso che è molto abile a conquistare palla in fretta, proponendo ritmi alti. Magari verrò smentito, ma dubito che possa essere una partita da 0-0".

Volendo trovare un punto debole, la squadra ha sempre incassato almeno un gol in Bundesliga

"Vero, ma col Bayern proprio la fase difensiva è quella che ha funzionato meglio. Perché i bavaresi avranno sì dominato ma alla fine di occasioni clamorose ne hanno avute poche. I giocatori del Leverkusen sono stati bravi a escludere Kane dal gioco. Quindi direi che più che la fase difensiva è la fase di non possesso che funziona meno bene. L'anno scorso la chiave era recuperare il pallone in fretta, difendere alti e tutti. Quest'anno devo dire che qualche spazio in più lo lasciano. E poi il portiere, Hradecky, non è sempre all'altezza della situazione. Alterna parate leggendarie a errori incredibili".

Il Milan ha incassato molti gol con l'avversario che attaccava la corsia destra dei rossoneri. A sinistra il Leverkusen può contare su Grimaldo…

"La parte sinistra è micidiale, perché Grimaldo poi si accoppia a Wirtz che è un giocatore che spesso va a sinistra. Ma anche a destra con Frimpong non scherzano".

Caratteristica sin dall'anno scorso ma che si sta ripetendo quest'anno è il segnare a tempo abbondantemente scaduto

"Le partite col Leverkusen durano sempre 97 minuti e questa consuetudine di segnare ha portato in loro consapevolezza dei propri mezzi. Già quest'anno hanno vinto la Supercoppa segnando all'ultimo e sono stati protagonisti di due vittorie in campionato a tempo abbondantemente scaduto. Io credo che questa capacità di sfruttare gli ultimi istanti della partita sia dovuto al fatto che hanno anche dei cambi molto interessanti, giocatori che entrano e sanno incidere".