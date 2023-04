ESCLUSIVA MN - Pagliuca: "Maignan può superare Seba Rossi, Barthez e Dida. Gigio? Al PSG non è migliorato"

Può superare eroi nazionali come Joël Bats, Fabien Barthez e Hugo Lloris e leggende rossonere come Fabio Cudicini, Seba Rossi e Nelson Dida?

" Per me Mike è uno dei migliori al mondo insieme a Courtois, Emiliano Martinez, De Gea e Donnarumma. Solo che Gigio dopo gli Europei e dopo essere andato al Paris Saint-Germain non è migliorato, in Francia ha fatto due stagioni normali. La differenza è che Maignan, Martinez e Courtois salvano le loro squadre ad ogni partita. Invece Donnarumma non è progredito, è rimasto fermo. "

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Gianluca Pagliuca , ex portiere di Sampdoria, Inter, Bologna e Ascoli. L'ex portiere della Nazionale si è soffermato su Maignan , Donnarumma, Ibrahimovic e i quarti di Champions League tra Milan e Napoli.

"Mike è più forte di Lloris e anche degli altri, li può certamente superare tutti e sei, compresi Dida e Rossi."

Zlatan Ibrahimovic si è infortunato di nuovo. Lei ha smesso a 41 anni...cosa gli consiglierebbe di fare?

"Giusto, ho giocato anch'io fino a 41 anni però non avevo mai avuto problemi fisici. Lui poverino sono due anni che fa fatica. Insomma si fa spesso male, poi per un giocatore di movimento è diverso rispetto ad un portiere. Zlatan è stato un campione ma purtroppo l'età avanza per tutti."

Giochiamo d'anticipo il quarto di finale tra Milan e Napoli. Chi passa?

"Milan-Napoli in Champions per me sarà una partita equilibrata. Entrambe hanno il 50% a testa di andare in semifinale. Anche se Kvaratskhelia quest'anno ha fatto molto meglio di Leão..."

Lei è una leggenda dell'Inter. Ma se il Milan andasse in finale da italiano farebbe il tifo per i rossoneri?

"Brutta domanda, non riesco a rispondere..." (Pagliuca ride ndr)