esclusiva mn Passerini: "Sconfitta circense, Milan tradito dai suoi big. Champions? Pessimismo è puro realismo"

Dopo l'amara delusione in Champions League contro il Feyenoord, l'ennesima di questa particolare stagione, il Milan non si fa mancare anche un altro brusco stop in Serie A. La sconfitta di ieri sera contro il Torino arriva per i troppi errori di superficialità della squadra di Conceiçao, incapace di restare sull'attenti per tutta la durata del match. Vince così il Torino, e il Milan si vede ora ancor più distante dalla zona Champions (oggi Juve e Fiorentina in campo). Di questo e molto altro ha parlato in esclusiva per MilanNews.it il giornalista del Corriere della Sera Carlos Passerini.

Un Milan pieno di errori.

"Uso le stesse parole di Conceiçao quando commenta i gol. Un circo, per il Milan quella contro il Torino è stata una sconfitta circense, nel senso che è successo di tutto, ma è finita come ormai è consuetudine. Con una sconfitta, sei in questa stagione sono tante, troppe. Ora la Champions diventa un miraggio".

Conceiçao dice che non è finita...

"Cosa poteva dire? È normale che abbia detto così, i numeri dicono che se la quota Champions è a 70 punti e il Milan oggi ne ha 41 deve vincere almeno 10 partite. Forse ne puoi sbagliare 3, ma non è possibile. Il calendario te lo permetterebbe visti i nomi degli avversari, ma questo Milan non mi da le garanzie di riuscire a fare 10 vittorie, mi tengo il mio pessimismo che purtroppo è realismo".

In Champions sbaglia Theo, ieri. Maignan

"Sì, il Milan viene tradito dai suoi leader, dai big. Da giocatori che dovrebbero essere trascinatori della squadra. Anche Pulisic, sbaglia il rigore che però è di campo ed è più accettabile. Quello di Maignan mi sembra frutto della disattenzione e mancanza di concentrazione, che sta mancando da tanto tempo al portiere francese. Contro il Feyenoord è stato Theo, in Olanda ancora Maignan. Sono stati errori che devono indurre il Milan a fare delle riflessioni molto profonde sui rinnovi di contratto di questi giocatori, anche su quello di Maignan. Il Mila deve decidere se credere ancora nei suoi leader".

Che formazione vedremo a Bologna?

"È presto, credo che Conceicao non si possa permettere grandi castighi, stiamo parlando di Leao ovviamente che era stato sostituito all'intervallo di ieri. Conceiçao ha già dimostrato tante volte di saper perdonare, è una strategia lucida. Oggi non c'è spazio per filosofia o grandi punizioni. Il Milan deve mettere in campo il meglio che ha per rincorrere il miraggio Champions".

Intervista di Antonello Gioia, trascrizione di Niccolò Crespi