Ramaccioni: "Pioli ha fatto grandi cose. Chi al suo posto? Vogliono uno yesman"

Stefano Pioli chiude il suo ciclo al Milan dopo 5 anni ed è il sesto allenatore per presenze con i rossoneri, dopo mostri sacri come Nereo Rocco, Carlo Ancelotti, Gipo Viani, Fabio Capello e Nils Liedholm. Ai microfoni di MilanNews.it uno storico dirigente come Silvano Ramaccioni, che ha vissuto l'epopea del grande Milan con alcuni dei tecnici sopracitati, ci dice la sua:

Silvano Ramaccioni, si è ufficialmente chiuso il ciclo di Stefano Pioli al Milan. Qual è il suo giudizio?

"Mi spiace perché il lavoro di Pioli in questi anni è stato eccellente. Ha commesso pochi errori e dico di più".

Prego

"Questo Milan in questi cinque anni ha peggiorato l'organico, a mio avviso quello di questa stagione era il peggiore. Per cui pretendere di fare determinati risultati mi sembra troppo".

In definitiva Pioli ha fatto anche di più di quel che ci si poteva aspettare

"Secondo me sì. Poi se decidono di non confermarlo perché ritengono che si debba cambiare qualcosa per me è più una colpa della società".

Lei ha vissuto in prima persona lunghi cicli come quelli di Sacchi, Capello e Ancelotti. Quanto è difficile restare in sella sulla panchina del Milan per così tanto tempo?

"Guardi, esprimersi in una città come Milano e in uno stadio come San Siro è difficilissimo. Ma questo è un discorso che vale anche per i calciatori, perché poi puoi anche essere bravo altrove ma devi avere la personalità per essere bravo anche al Milan. In questo è importante la presenza dei leader e infatti l'addio di Ibrahimovic ha lasciato un vuoto importante. Vedremo come sarà da dirigente".

Da 1 a 10 che voto merita Stefano Pioli?

"Non posso dare meno di 8. Il suo lavoro è stato eccellente, ha commesso pochi errori in questi cinque anni e peraltro dovendo allenare una squadra che di anno in anno era meno competitiva. A mio avviso questo è il peggior organico da 5 anni a questa parte. Se c'è una cosa che gli rimprovero è che è stato un po' troppo 'yesman'. Doveva mostrare di più i denti".

Lei ha parlato anche di colpe della società

"Hanno criticato Pioli per i tanti gol subiti, per come ha organizzato la difesa. Ma io dico: se gli vendono i giocatori che potevano far comodo cosa poteva fare? Sono stato tantissimi anni al Milan e ho sempre detto una cosa: che è facile sbagliare a comprare ma è criminale sbagliare a vendere. E al Milan hanno sbagliato tantissimo a vendere".

A quali giocatori si riferisce?

"Faccio un nome per tutti: Romagnoli. Non lo si lascia andare via quando c'è una crisi di difensori".

Per il sostituto di Pioli sono state scartate le idee Conte e De Zerbi. E Fonseca è in pole position

"Evidentemente vogliono uno yesman. Si vede che i nuovi dirigenti sono convinti di conoscere il calcio. Ma gli americani credono anche che il pallone sia ovale e non rotondo...".