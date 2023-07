esclusiva mn - Reijnders in partenza per Milano: "Andare al Milan una decisione facile. Ho detto sì dopo la prima chiamata"

Come mostrato in esclusiva da MilanNews.it, Tijjani Reijnders è in partenza da Amsterdam in direzione Milano, dove atterrerà questa sera e nella giornata di domani seguirà tutto l'iter delle visite mediche prima di arrivare a Casa Milan per la firma sul contratto. Di seguito le sue parole ai nostri microfoni: "Sono molto felice"

È stata una decisione facile andare al Milan?

"Certo"

"Esattamente quello che hai detto tu, ovviamente"."Dopo la prima chiamata. Forza Milan"