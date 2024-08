esclusiva mn Royal-Milan, dall'entourage: "Emerson non ha pensato ai soldi. L'Italia ci fa sentire come in Brasile"

La telenovela Emerson Royal-Milan si è chiusa con l'happy ending. Il brasiliano è finalmente un giocatore dei rossoneri ed è stato presentato in giornata. Per conoscere meglio il nuovo terzino del Diavolo abbiamo sentito il dottor Fabiano de Abreu Agrela, consulente e neuroscienziato del giocatore. In esclusiva per MilanNews.it

Emerson Royal è finalmente al Milan. Una trattativa piuttosto lunga che sembrava non sbloccarsi: quali sono le prime sensazioni?

"Ci sono state molte proposte, ma Royal non ha pensato ai soldi, ma alla migliore squadra dove avrebbe avuto maggiore motivazione. Per un brasiliano, giocare in Italia è quasi come giocare in Brasile. Ci sono 30 milioni di italiani in Brasile, la cultura italiana fa parte della cultura brasiliana. Soprattutto a San Paolo, da dove viene Royal".

Qual era il mercato di Emerson Royal in questi mesi? C'erano altri club interessati a lui? E perché Emerson ha scelto proprio il Milan?

"Molti, da molti paesi europei, dal Brasile e dal mondo arabo. Scherzavo con Royal all'epoca, diciamo Milan perché in Brasile, i tifosi del Flamengo sono per il Milan e sono squadre di calore umano, di grande popolazione. Ma è quello che ho detto sopra, la cultura e il modo di giocare, è più come in Brasile".

La maglia numero 22 per il Milan significa molto, essendo stata indossata da Kakà. Cosa significa per Emerson il 22?

"Kaká è una grande persona, un grande nome nella storia del calcio brasiliano ed è stato uno dei grandi responsabili per i simpatizzanti del Milan in Brasile. Speriamo di poter dare anche gioia ai tifosi del Milan".

Quali sono le qualità migliori di Emerson come giocatore e a livello umano?

"Ha una performance di alto livello, con una buona squadra multidisciplinare. Comprende l'importanza dell'equilibrio mentale e sa usarlo molto bene a suo favore. È anche il tipo che indossa la maglia, tifa, vibra, porta motivazione. E oltre a essere terzino, si adatta bene ad altre posizioni".

Emerson ha dimostrato di poter giocare in tanti ruoli, ma qual è la sua posizione preferita?

"Terzino... ma è come mi dice sempre. Voglio sempre sommare, gioco per la squadra".

Che cosa vi aspettate dal Milan e dal campionato italiano? Quali sono i vostri obiettivi?

"Ci aspettiamo sempre il meglio dal Milan in Brasile, poiché è un club di riferimento. E ancora, è dei colori della più grande tifoseria del Brasile (ride, ndr)".