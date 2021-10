ESCLUSIVA MN - Sans (Mundo Deportivo): "Il Milan è interessato ad Alex Collado. Ha personalità e carattere da vendere"

Negli ultimi giorni dalla Spagna è rimbalzato un nuovo nome in orbita Milan: Alex Collado. Il club rossonero è interessato al classe '99 spagnolo e per capire la situazione dell'esterno della cantera del Barcellona la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Gabriel Sans, giornalista del Mundo Deportivo.

Sappiamo che il Milan è sempre attivo sul mercato dei giovani talenti e tra i vari nomi spunta anche quello di Alex Collado. E' già stata intavolata una trattativa?

"Il Milan ha sondato il terreno, ma non direttamente con il Barça, ma attraverso la loro agenzia di rappresentanza. C'è già stato qualche contatto tra le parti".

Ci sono altri club interessati?

"Lo Sheffield United era interessato e lo è ancora. Dal club mi hanno confermato che non è ancora cambiato nulla e che hanno bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche. Lo conoscono bene e lo vorrebbero acquistare in prestito con diritto di riscatto, mentre il giocatore non vorrebbe trasferirsi con questa formula"

Che giocatore è Collado? Quali sono le sue qualità?

"Collado è un'ala e si è formato nelle categorie inferiori del Barça. Divenne capitano del Barça B. Ha tecnica e straripamento, e personalità e carattere da vendere".

Ora il giocatore è fuori rosa...

"Per contratto dovrebbe essere in prima squadra ma non è il profilo di giocatore che piace a Koeman, che non gli ha dato minuti. È un caso simile a Riqui Puig o Pjanic. Giocatori che non piacciono all'allenatore e che non contano per lui".