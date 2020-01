ESCLUSIVA MN - Sergio Santos (AS): "Theo ora vale almeno 50 milioni, grande affare del Milan"

Sergio Santos, giornalista di AS, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it per fare il punto su Theo Hernandez, acquistato in estate per 20 milioni dal Real Madrid ed ora capocannoniere dei rossoneri con sei reti stagionali, ultima delle quali la straordinaria volée contro l'Udinese che ha portato al momentaneo 2-1.

Che ricordi ha di Theo Hernandez a Madrid? Quanto è migliorato al Milan?

"A Madrid non si è mai adattato. E' arrivato molto giovane, con la pressione di provenire dall'Atletico e di essere il sostituto di Marcelo. In più il tipo di calcio del Real non lo valorizzava. E' un calciatore con tanta potenza che ha bisogno di spazi e fiducia. A Madrid gli si chiedeva un gioco fatto di scambi (lo stesso di Marcelo) che non si adattava alle sue caratteristiche. Le prime partite non andarono bene, perse fiducia e non fu più lo stesso giocatore visto con l'Alaves".

Si aspettava un impatto del genere in rossonero?

"Assolutamente no, mi ha sorpreso molto, perché anche con la Real Sociedad non ha dato quello che ci si aspettava. Pensavo che la sua carriera non avrebbe mantenuto le promesse che ci furono quando ha firmato per il Real. Tuttavia in Italia, lontano dalle pressioni che lo circondavano quando era a Madrid, ha ritrovato il suo livello".

Il Milan ha pagato Theo 20 milioni. Secondo lei dopo sei reti in 20 partite quanto vale adesso?

"Nel mercato attuale e considerando la sua giovane età, penso che Theo adesso valga minimo 50 milioni. Non c'è dubbio che il Milan abbia fatto un grande affare".

Di Antonio Vitiello