Una settimana da incubo per il Milan, che prima esce dalla Champions League e poi cade col Torino. Sempre gli stessi errori, sempre lo stesso approccio da dimenticare. Ci avviamo verso l'ultimo terzo di stagione e la qualificazione Champions è sempre più complicata. Ne abbiamo parlato col noto giornalista Gianni Visnadi. Ecco le sue parole in esclusiva a MilanNews.it.

Gianni Visnadi, che impressioni hai avuto dal Milan dopo l'ennesima serata da dimenticare?

"Mi sembra un'altra tappa di quella che per il Milan è diventata una via Crucis. Si dice ogni volta che è stato toccato il fondo, poi si riesce sempre a fare di peggio. Dico che tutto ciò che sta accadendo è figlio di quanto il Milan sia sbagliato oggi".

Al di là dei tanti errori grossolani dei singoli, la squadra dimostra una certa inefficacia davanti. Paradossale, vista la qualità in campo

"Per me 4 attaccanti non possono giocare. E non c'è stata una partita in cui i 4 attaccanti siano stati produttivi, a parte un po' con la Roma in Coppa Italia. Nonostante ciò Conceiçao insiste, lo ha fatto a Torino nonostante quel che è successo quattro giorni prima in Champions. Non gli era bastato? Anche perché con tutti questi attaccanti togli un'opzione di corsa".

Il mercato fin qui non sta portando i suoi frutti

"Tutti hanno applaudito per gli acquisti fatti, ma sono stati presi giocatori che non servivano. Cosa aggiunge Sottil, a parte il discorso liste? E Bondo, preso peraltro da infortunato? E ovviamente Joao Felix. Il Milan non aveva bisogno di lui e oltretutto non ho capito perché giochi sempre".

Cosa serviva a questo Milan?

"Sicuramente un centrocampista di livello, ma già da questa estate. Ma evidentemente il procuratore da cui si servono non ce l'aveva. In compenso ha proposto Joao Felix".

Boban ha parlato di un Milan scudettato che è stato imprudentemente smantellato

"E ha ragione, perché il Milan dello scudetto era a posto, serviva solo aggiungere dei rinforzi. E invece hanno smontato la squadra, rimontandola in peggio. Hanno mandato via Maldini che avrà commesso errori ma ha fatto anche altre cose molto importanti. E la cosa peggiore è che non l'hanno sostituito. E ora questa dirigenza ha preso tanti giocatori inutile, buttando i soldi dalla finestra. Per fare un esempio, Emerson Royal: a che serviva? Calabria era più forte. E anche Musah, che per Conceiçao è diventato imprescindibile ma onestamente non so come abbiano potuto spendere 20 milioni. Volevi uno statunitense? Potevi prendere Timothy Weah, che ti fa 4-5 ruoli e che è costato certamente meno".

Il credito di Conceiçao è sempre più piccolo

"Si contestava Fonseca, ma Conceiçao sta facendo peggio. A Torino ha tolto Leao per scelta tecnica. Per mettere Sottil. Una cosa che non si può vedere".

In pochi si sarebbero aspettati queste difficoltà dopo la Supercoppa

"Su di lui la proprietà ha commesso il clamoroso errore di far sapere che è sostanzialmente un allenatore in prova. Che appeal può avere? Come può farsi ascoltare? Ha avuto la buona sorte di vincere le due partite di Riyad. E il merito di essere ripartito da Theo e Leao, che erano stati lasciati fuori da Fonseca. Poi non si è visto più nulla. Penso che Fonseca fosse molto più bravo di Conceiçao dal punto di vista teorico. Fonseca non ha funzionato perché non è stato protetto dalla società, è stato massacrato. Conceiçao ha questo modo di fare da sceriffo che evidentemente piace ai tifosi. Ma di fatto il suo calcio è fatto di slogan".

Destino segnato per Conceiçao?

"Me lo auguro per il Milan. Credo che non lo terranno e che si apra una strada nuova".

Ricominciando da chi?

"Chi lo sa se Gasperini lascerà l'Atalanta il prossimo anno. E chissà se la società avrà il coraggio per cercare un maestro come lui. Il Milan dovrebbe ripartire da queste figure".

Ibrahimovic e Moncada andrebbero confermati?

"Continuo a pensare che Moncada sia una figura marginale e che Ibra conti molto di più. A inizio anno dicevo di Ibrahimovic che faceva lo stagista ad alto livello. È passato quasi un anno e un po' di esperienza l'ha acquisita. E non credo sia nemmeno Ibra il problema del Milan, ci vorrebbe un certo tipo di lavoro nell'area scouting, un coordinatore. Faccio l'esempio di Assane Diao del Como, preso per una cifra irrisoria (12 milioni). Perché non ci ha pensato il Milan o altri club? I giocatori di qualità ci sono in giro, devi solo saperlo. Se invece vai da Mendes e gli fai aprire il catalogo, è lui che ti dà quello che vuole".