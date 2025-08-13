Genoa, Colombo: "Stimo Camarda per la scelta fatta. Gli consiglio di..."
Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa arrivato dal Milan in prestito con diritto d'opzione che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio, nella quale ha parlato anche di Francesco Camarda. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com: "Lo stimo per la scelta importante di andare a Lecce. La feci anche io per crescere, ma non è scontato a quell'età".
Che consiglio gli darei? Di credere tanto in se stesso, nessuno gli regalerà niente, ma ha le capacità per fare tutto. Non capita a tutti di giocare nel Milan, prendere la decisione di andarsene per diventare protagonista non è banale".
