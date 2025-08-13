Galatasaray su Ederson. La mossa che può spingere Donnarumma al Man City

Interessanti sviluppi che potrebbero coinvolgere Gianluigi Donnarumma, messo ormai alla porta dal Paris Saint-Germain. Il portiere non è stato convocato da Luis Enrique per la sfida di Supercoppa UEFA contro il Tottenham e nei giorni scorsi il club ha acquistato per 40 milioni dal Lille il suo sostituto, Lucas Chevalier.

Un invito a Donnarumma, il cui contratto scade nel 2026, a trovarsi una nuova destinazione. Che nel valzer dei portieri potrebbe portarlo a Manchester. Secondo quanto fa sapere l'esperto di mercato Fabrizio Romano, il Galatasaray ha avviato i contatti col City per il portiere Ederson. Se l'affare dovesse andare in porto, ecco che gli inglesi potrebbero fare all in sull'italiano.